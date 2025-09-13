Nowa postać w Rodzinka.pl. Co Karol Dziuba robi w życiu Natalii?

fot. TVP VOD, fot. instagram.com/karoldziuba91

Reklama

Karol Dziuba dołączył do obsady 17. sezonu serialu Rodzinka.pl. W nowym sezonie, zrealizowanym po 5-letniej przerwie, możemy oglądać znanych bohaterów: Małgorzatę Kożuchowską (Natalia Boska), Tomasza Karolaka (Ludwik Boski) oraz ich synów – Macieja Musiała (Tomek), Adama Zdrójkowskiego (Kuba) i Mateusza Pawłowskiego (Kacper). W serialu wystąpiły również postacie drugoplanowe, takie jak Julia Wieniawa (Paula), Olga Kalicka (Magda), Agata Kulesza (Maria), Jacek Braciak (Marek) i Magdalena Stużyńska (Viola).

Rodzinka.pl - Karol Dziuba

Karol Dziuba w serialu Rodzinka.pl pojawia się w odcinku pt. Srebrzysta wróżka. To odcinek numer 288, który będzie można obejrzeć w sobotę 13 września o 19:25. Wciela się w nim w rolę terapeuty Natalii, do którego ta udaje się, kiedy próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyprowadzce dwóch najstarszych synów.

W Pytaniu na śniadanie wyjaśnił, jak najłatwiej wcielić się w rolę terapeuty.

View this post on Instagram A post shared by Pytanienasniadanie_TVP2 (@pytanienasniadanie) ROZWIŃ ▼

Karol Dziuba - role

Karol Dziuba grał m.in. mecenasa Tomka Podhalskiego w serialu O mnie się nie martw, Kargula w Sami swoi. Początek i pojawił się w licznych serialach, takich jak Algorytm miłości, Przyjaciółki, Ojciec Mateusz, Korona królów. Jagiellonowie, Mecenas Porada czy Rodzina na Maxa.

Prywatnie, Karol Dziuba pochodzi ze Śląska. Od 11 lat jest mężem aktorki Mileny Suszyńskiej (która jest córką Zbigniewa Suszyńskiego), z którą ma synka, Gucia.

Nowy sezon serialu Rodzinka.pl można oglądać w soboty o godzinie 19:25 na TVP2.