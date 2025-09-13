Przeczytaj w weekend
Nowa postać w Rodzinka.pl. Co Karol Dziuba robi w życiu Natalii?

Rodzinka.pl powraciła po 5 latach nieobecności do TVP2. Nowe perypetie rodziny Boskich ukazują nam znanych i lubianych bohaterów po latach, ale oprócz nich w serialu pojawiają się również nowe postacie. Jedną z nich zagrał Kamil Dziuba.
Marta Babadag
Tagi:  tvp2 
Rodzinka.pl | Karol Dziuba fot. TVP VOD, fot. instagram.com/karoldziuba91
Karol Dziuba dołączył do obsady 17. sezonu serialu Rodzinka.pl. W nowym sezonie, zrealizowanym po 5-letniej przerwie, możemy oglądać znanych bohaterów: Małgorzatę Kożuchowską (Natalia Boska), Tomasza Karolaka (Ludwik Boski) oraz ich synów – Macieja Musiała (Tomek), Adama Zdrójkowskiego (Kuba) i Mateusza Pawłowskiego (Kacper). W serialu wystąpiły również postacie drugoplanowe, takie jak Julia Wieniawa (Paula), Olga Kalicka (Magda), Agata Kulesza (Maria), Jacek Braciak (Marek) i Magdalena Stużyńska (Viola).

Rodzinka.pl - Karol Dziuba

Karol Dziuba w serialu Rodzinka.pl pojawia się w odcinku pt. Srebrzysta wróżka. To odcinek numer 288, który będzie można obejrzeć w sobotę 13 września o 19:25. Wciela się w nim w rolę terapeuty Natalii, do którego ta udaje się, kiedy próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyprowadzce dwóch najstarszych synów.

W Pytaniu na śniadanie wyjaśnił, jak najłatwiej wcielić się w rolę terapeuty. 

 

Karol Dziuba - role

Karol Dziuba grał m.in. mecenasa Tomka Podhalskiego w serialu O mnie się nie martw, Kargula w Sami swoi. Początek i pojawił się w licznych serialach, takich jak Algorytm miłości, Przyjaciółki, Ojciec Mateusz, Korona królów. Jagiellonowie, Mecenas Porada czy Rodzina na Maxa.

Prywatnie, Karol Dziuba pochodzi ze Śląska. Od 11 lat jest mężem aktorki Mileny Suszyńskiej (która jest córką Zbigniewa Suszyńskiego), z którą ma synka, Gucia.

Nowy sezon serialu Rodzinka.pl można oglądać w soboty o godzinie 19:25 na TVP2.

 

