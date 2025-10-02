Trailer dokumentu o Ozzym Osbournie właśnie trafił do sieci

fot. zrzut ekranu z YouTube - talk show Conana O'Briena

Stacja BBC zaprezentowała oficjalny zwiastun nadchodzącego filmu dokumentalnego zatytułowanego Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home, który powstał jako wyjątkowy hołd dla rodziny Osbourne’ów. Produkcja, pierwotnie planowana na lato 2025 roku, została przesunięta po śmierci legendarnego muzyka. Teraz jednak poznaliśmy nową datę premiery - dokument zadebiutuje już 2 października 2025 roku na antenie BBC One, a równolegle będzie dostępny na platformie iPlayer.

O czym opowiada dokument Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home?

Początkowo projekt rozwijany był jako serial zatytułowany Home to Roost, ogłoszony jeszcze w 2022 roku, kiedy Sharon i Ozzy Osbourne zapowiedzieli swoją przeprowadzkę z Los Angeles do Anglii. Jednak z powodu pogarszającego się stanu zdrowia wokalisty, koncepcja ewoluowała w stronę pełnometrażowego filmu dokumentalnego, który w bardziej intymny sposób ukazuje ostatnie lata życia muzyka. Produkcja skupia się na codzienności Ozzy'ego i jego żony Sharon, ich planach powrotu do Wielkiej Brytanii oraz przygotowaniach do wyjątkowego, pożegnalnego koncertu z Black Sabbath, który odbył się latem 2025 roku. Twórcy filmu przez trzy lata towarzyszyli rodzinie Osbourne’ów, pokazując nie tylko walkę artysty z chorobą, lecz także jego niegasnące poczucie humoru, charakterystyczny dystans do siebie i relację z ukochaną. W produkcji pojawia się również córka muzyka, Kelly Osbourne, która podkreśla, że jej rodzice nigdy nie potrafili naprawdę przejść na emeryturę, a muzyka i scena zawsze były częścią ich życia.

Co istotne, Coming Home nie będzie ostatnim projektem dokumentalnym związanym z wokalistą. Po jego premierze zaplanowano kolejny film No Escape From Now, który ma szczegółowo przybliżyć ostatnie sześć lat życia Ozzy'ego, stanowiąc swoistą kronikę jego artystycznej i prywatnej drogi w tym czasie.

Warto dodać, że równolegle do produkcji dokumentu, legendarny zespół Judas Priest oddał hołd Osbourne’owi, wydając wersję utworu War Pigs z repertuaru Black Sabbath, nagraną z udziałem samego Ozzy'ego. Cover nie tylko przypomina o jego muzycznym dziedzictwie, lecz także symbolicznie podkreśla wpływ, jaki miał na całe pokolenia artystów i fanów ciężkich brzmień.

