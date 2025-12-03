Pępek świata - aktorzy kiedyś i dziś. Bardzo się zmienili?

fot. materiały prasowe

Serial Pępek świata opowiada o przeciętnej, amerykańskiej rodzinie Hecków, która mieszka w fikcyjnym miasteczku Orson. Frankie (Patricia Heaton) i Mike (Neil Flynn) Heckowie oraz trójka ich bardzo różnych od siebie dzieci - Axl (Charlie McDermott), Sue (Eden Sher) Brick (Atticus Shaffer) - zmagają się z typowymi problemami. Funkcję narratora pełni Frankie. Bohater opowiada o nieustannej walce rodziny z koniecznością znalezienia równowagi między pracą, pieniędzmi i szkołą. Jak dziś wyglądają poszczególni członkowie obsady serialu?

Jak dziś wygląda obsada serialu Pępek świata?

Serial Pępek świata doczekał się dziewięciu sezonów (w sumie 215 odcinków). Były one emitowane na stacji ABC od 2009 do 2018 roku. W Polsce można było je oglądać na kanale HBO Comedy, a obecnie nie jest dostępny na żadnej z platform streamingowych. Odtwórców ról bohaterów serialu do dziś można za to spotkać w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie o nazwie @marvelslim niedawno pojawiło się porównanie tego, jak poszczególni członkowie obsady zmienili się na przestrzeni lat. Film ten znajdziecie poniżej:

Patricia Heaton (Frankie Heck)