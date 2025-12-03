Reklama
Pępek świata - aktorzy kiedyś i dziś. Bardzo się zmienili?

Opowiadający o perypetiach przeciętnej amerykańskiej rodziny Hecków serial Pępek świata przed laty cieszył się szczególną popularnością wśród fanów komediowych produkcji. Zobaczcie, jak oobecnie wyglądają poszczególni członkowie obsady serialu.
Klaudia Woźniak
Pępek świata 
Zdjęcie z serialu Pępek świata fot. materiały prasowe
 Serial Pępek świata opowiada o przeciętnej, amerykańskiej rodzinie Hecków, która mieszka w fikcyjnym miasteczku Orson. Frankie (Patricia Heaton) i Mike (Neil Flynn) Heckowie oraz trójka ich bardzo różnych od siebie dzieci - Axl (Charlie McDermott), Sue (Eden Sher) Brick (Atticus Shaffer) - zmagają się z typowymi problemami. Funkcję narratora pełni Frankie. Bohater opowiada o nieustannej walce rodziny z koniecznością znalezienia równowagi między pracą, pieniędzmi i szkołą. Jak dziś wyglądają poszczególni członkowie obsady serialu?

Jak dziś wygląda obsada serialu Pępek świata?

Serial Pępek świata doczekał się dziewięciu sezonów (w sumie 215 odcinków). Były one emitowane na stacji ABC od 2009 do 2018 roku. W Polsce można było je oglądać na kanale HBO Comedy, a obecnie nie jest dostępny na żadnej z platform streamingowych. Odtwórców ról bohaterów serialu do dziś można za to spotkać w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie o nazwie @marvelslim niedawno pojawiło się porównanie tego, jak poszczególni członkowie obsady zmienili się na przestrzeni lat. Film ten znajdziecie poniżej: 

Patricia Heaton (Frankie Heck)

Patricia Heaton (Frankie Heck)
fot. ABC / Instagram: @marvelslim
Zobacz także:

Pępek świata
-

Pępek świata – spin-off jednak nie powstanie

2. Przyjaciele (1994) - tak, nie jesteśmy zbyt oryginalni. Ale tak już się stało, że wielu z nas z bohaterami tego serialu zżyło się niegdyś niemal jak z własną rodziną. Przyjaciele to jedna z najważniejszych produkcji w historii telewizji, której fenomen trwa do dziś - jego miłośnicy uwielbiają do niego wracać. Przy okazji - warto pamiętać, że ten sitcom to prawdziwa popkulturowa rewolucja, której wpływ można zaobserwować na całym świecie.
-

Seriale komediowe - TOP 50 najzabawniejszych seriali wg naEKRANIE.pl

Źródło: Instagram: @marvelslim

Powiązane seriale

7,5

2009
Pępek świata
Pępek świata Komedia

