Nadchodzi 2. sezon serialu Znajomi i sąsiedzi! Sprawdźcie datę premiery i pierwsze zdjęcia

Serial Apple TV stworzony przez Jonathana Troppera, który pełni funkcję showrunnera, reżysera i producenta wykonawczego, który miał premierę w tym roku - Znajomi i sąsiedzi, doczekał się kontynuacji. Mamy pierwsze zdjęcia z nadchodzących nowych odcinków i datę premiery w serwisie streamingowym.

Znajomi i sąsiedzi - galeria zdjęć z 2. sezonu

Znajomi i sąsiedzi - sezon 2

Znajomi i sąsiedzi - fabuła, obsada, data premiery 2. sezonu

W drugim sezonie Andrew Cooper nadal okrada domy w sąsiedztwie aż do momentu, gdy nowy sąsiad grozi ujawnieniem jego tajemnic i narażeniem jego rodziny na niebezpieczeństwo.

Do obsady dołączy James Marsden, zaś w gronie powracających aktorów znaleźli się: Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Leny Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt i Donovan Colan.

Premiera 2. sezonu Znajomi i sąsiedzi na Apple TV została zaplanowana na 3 kwietnia 2026 roku. Tego dnia zadebiutuje pierwszy odcinek, a kolejne będą pojawiały się co tydzień w piątki - łącznie będzie ich dziesięć, a finałowy pojawi się 5 czerwca.