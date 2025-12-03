Kolejny zwiastun WIelkiego Marty'ego. Timothee Chalamet jako mocarny ping pongista

materiały prasowe

A24 opublikowało kolejny zwiastun filmu Wielki Marty. To sportowy komediodramat w reżyserii Josha Safdiego, w którym Timothée Chalamet zagra główną rolę. Akcja rozgrywa się w latach pięćdziesiątych i opowiada o wschodzącej gwieździe tenisa stołowego. Inspiracją do fabuły była prawdziwa historia Marty'ego Reismana, który zdobył pięć medali z tej dziedziny na mistrzostwach świata.

Wielki Marty - zwiastun

Akcja Wielkiego Marty'ego rozgrywa się w świecie kultury pingpongowej lat 50., a fabuła śledzi losy Marty’ego Mausera, młodzieńca z marzeniem, którego nikt nie traktuje poważnie — chłopaka, który przechodzi piekło w pogoni za wielkością (w tle: podejrzane torby z pieniędzmi, eksplozje, strzelaniny i ucieczki przed policją). Choć projekt jest fikcją, film luźno czerpie inspirację z historii Marty’ego Reismana, pochodzącego z Nowego Jorku zawodowego gracza znanego z charyzmy i ciętego dowcipu.

Obsadę uzupełniają Odessa A’zion, Penn Jillette, Kevin O’Leary, Fran Drescher, Sandra Bernhard oraz Abel Ferrara.

Wielki Marty trafi do kin w Boże Narodzenie.