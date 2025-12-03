Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kolejny zwiastun WIelkiego Marty'ego. Timothee Chalamet jako mocarny ping pongista

Pojawił się drugi zwiastun Wielkiego Marty'ego. Tym razem widać więcej zróżnicowanej obsady filmu z Timothy Chalametem
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  zwiastun 
Wielki Marty timothee chalamet
Wielki Marty materiały prasowe
Reklama

A24 opublikowało kolejny zwiastun filmu Wielki Marty. To sportowy komediodramat w reżyserii Josha Safdiego, w którym Timothée Chalamet zagra główną rolę. Akcja rozgrywa się w latach pięćdziesiątych i opowiada o wschodzącej gwieździe tenisa stołowego. Inspiracją do fabuły była prawdziwa historia Marty'ego Reismana, który zdobył pięć medali z tej dziedziny na mistrzostwach świata. 

Wielki Marty - zwiastun

Akcja Wielkiego Marty'ego rozgrywa się w świecie kultury pingpongowej lat 50., a fabuła śledzi losy Marty’ego Mausera, młodzieńca z marzeniem, którego nikt nie traktuje poważnie — chłopaka, który przechodzi piekło w pogoni za wielkością (w tle: podejrzane torby z pieniędzmi, eksplozje, strzelaniny i ucieczki przed policją). Choć projekt jest fikcją, film luźno czerpie inspirację z historii Marty’ego Reismana, pochodzącego z Nowego Jorku zawodowego gracza znanego z charyzmy i ciętego dowcipu.

Obsadę uzupełniają Odessa A’zion, Penn Jillette, Kevin O’Leary, Fran Drescher, Sandra Bernhard oraz Abel Ferrara. 

Wielki Marty trafi do kin w Boże Narodzenie. 

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  zwiastun 
Wielki Marty timothee chalamet
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wielki Marty
Wielki Marty Biografia

Najnowsze

1 Znajomi i sąsiedzi - sezon 2
-

Nadchodzi 2. sezon serialu Znajomi i sąsiedzi! Sprawdźcie datę premiery i pierwsze zdjęcia

2 Magic Faraway Tree
-

Zwiastun filmowego fantasy o magicznym drzewie. W obsadzie Andrew Garfield

3 Emily w Paryżu - sezon 5
-

Przedświąteczny prezent dla fanów Emily w Paryżu! Nowy zwiastun i zdjęcia z 5. sezonu

4 Thieves Highway
-

Aaron Eckhart w pełnym akcji westernie klasy B. Zobaczcie zwiastun Thieves Highway

5 Avatar: Ogień i popiół
-

Trzeci Avatar będzie kulminacją sagi. James Cameron o dalszych planach na markę

6 Tysiąc ciosów - oficjalne kadry z 2. sezonu serialu Disney+
-

Tysiąc ciosów - zwiastun 2. sezonu. Więcej boksu i gangsterów od twórcy Peaky Blinders

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV