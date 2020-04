Seriale komediowe - TOP 50 najzabawniejszych seriali wg naEKRANIE.pl

Seriale komediowe to format niezwykle uniwersalny. Ich przystępność przyciągała do telewizora kolejne pokolenia - i nie chodziło wyłącznie o humor sam w sobie. Krótsze (zazwyczaj) odcinki, luźna, niekoniecznie wymagająca ciągłego skupienia forma, często też uniwersalne wartości, które poszczególne produkcje przemycały za fasadą dowcipu czy absurdu... A zatem: rozrywka idealna. Nagromadziło się przez lata odcinkowych komedii, które dziś z różnych powodów uważamy za najlepsze. A najlepsze w tym wypadku oznacza, jak zwykle, po prostu te ulubione. Te, którym poświęciliśmy ogrom czasu. Do których nieraz wracaliśmy. Które - w tym wypadku to chyba najważniejsze - zapewniły nam najwięcej rozrywki i bawiły nas najbardziej.

Tworząc poniższe zestawienie ostatecznie zrezygnowaliśmy z tytułów, w których wstawki komediowe są bardzo skąpe, stanowią jedynie dodatek, lub są po prostu przytłoczone dramatem czy obyczajowością, odpowiedzialnym za ich ostateczny wydźwięk - stąd, koniec końców, na liście nie znajdziecie kilku znakomitych produkcji, uwzględnianych w niektórych rankingach komediowych (np. BoJack Horseman, Atlanta, Specjalista od Niczego, Współczesna dziewczyna). Ostatecznie nie braliśmy też pod uwagę polskich tytułów - dla nich szykujemy coś specjalnego.

I w tym wypadku pięćdziesiąt miejsc to niewiele, gdy chce się wspomnieć o każdym godnym uwagi serialu komediowym (serio, nie przypuszczaliśmy, że tyle się tego nazbierało) - a jednak im większa pula miejsc, tym bardziej ranking traci na wyjątkowości. Nie da się ukryć, że i ten ranking jest - w znacznej części - efektem podszeptów nostalgii i emocji. W wielu przypadkach kierowaliśmy się właśnie nimi, listę uformowały więc (jak to zresztą zwykle bywa) kwestie bardzo indywidualne.

Ponownie ograniczyliśmy się do wyboru 50. naszym zdaniem najlepszych tytułów, uznaliśmy jednak za niemożliwe ułożenie ich na liście w sposób uczciwy i rzetelny - jest tu tyle wektorów porównań, że sprowadzenie ich do numerka na liście pozbawione jest sensu. Niektórych seriali porównać ze sobą zwyczajnie nie sposób - a tym bardziej zadowolić wszystkich. Uznaliśmy więc, że najważniejsza jest obecność na liście, zaś położenie względem siebie jest zupełnie przypadkowe. Wyjątek stanowi pierwsza dziesiątka. Tam umieściliśmy tytuły, które uważamy za najlepsze z najlepszych, a wybór ten postanowiliśmy krótko uzasadnić. Tyle słowem wstępu - zapraszamy!

Najlepsze seriale komediowe w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.:

50. Co robimy w ukryciu (2019)

Seriale komediowe to rzecz prawdziwie wyjątkowa - poszczególnym tytułom często towarzyszą naprawdę dobre emocje, co za tym idzie - łatwiej niż w innych przypadkach wspominać je jako produkcje wyjątkowe. W końcu nieraz oglądaliśmy je z rodziną i bliskimi, dzięki nim uciekaliśmy od trosk, śmialiśmy się i - tak po prostu - dobrze bawiliśmy. Każdy z powyższych tytułów zapewnił nam kiedyś sporo frajdy. Czas jednak przejść do najlepszych z najlepszych. Poniżej czołówka naszych ulubionych seriali komediowych, których umiejscowienie na szczycie postanowiliśmy w kilku słowach uzasadnić.

Najlepsze seriale komediowe w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.:

10. Latający Cyrk Monty Pythona (1969) - jak mogliście już zauważyć, redakcja naprawdę lubi Monty Pythona. Ekipa gościła już w czołówkach kilku naszych rankingów, nie inaczej jest w tym przypadku. Ci ekscentrycy zmienili oblicze telewizji i ukształtowali poczucie humoru całych pokoleń. Esencja absurdu, który uwielbiamy.

Dajcie znać, które seriale komediowe są w czołówce Waszych ulubionych.

