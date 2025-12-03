Aaron Eckhart w pełnym akcji westernie klasy B. Zobaczcie zwiastun Thieves Highway

Aaron Eckhart i Devon Sawa łączą siły z reżyserem Jesse V. Johnsonem przy filmie Thieves Highway. Zwiastun obiecuje mnóstwo akcji w stylu klasycznego westerna z lat 2000.
Thieves Highway - zwiastun
Eckhart wciela się w detektywa do spraw kradzieży bydła z Oklahomy, który trafia w świat nowoczesnego przestępczego procederu. Aktor razem z Johnsonem współpracowali już wcześniej przy filmie Chief of Station z 2024 roku, który obecnie jest w kinach i dostępny w streamingu.
Scenariusz thrillera kryminalnego napisał Travis Mills, a producentem jest Corey Large poprzez swoją firmę 308 Enterprises. Producentami wykonawczymi są Kirk Shaw, Jordan Nott oraz Jon Keeyes (White Elephant). Finansowanie filmu zapewnią BondIt Media Capital oraz Pink 308.
Źródło: deadline.com