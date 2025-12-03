Reklama
Aaron Eckhart w pełnym akcji westernie klasy B. Zobaczcie zwiastun Thieves Highway

W nowym westernie klasy B Aaron Eckhart zajmie się likwidowaniem nielegalnego handlu bydłem. One-linery, akcja, strzelanie.
Tomasz Hudyga
Thieves Highway materiały prasowe
Aaron Eckhart i Devon Sawa łączą siły z reżyserem Jesse V. Johnsonem przy filmie Thieves Highway. Zwiastun obiecuje mnóstwo akcji w stylu klasycznego westerna z lat 2000.

Reżyser tak wypowiedział się o swoim filmie: 

Thieves Highway to projekt z pasji – zarówno dla Aarona, jak i dla mnie. Poświęciliśmy dużo czasu na rozwijanie scenariusza Travisa Millsa, czerpiąc z prawdziwych anegdot i autentycznych postaci, aby stworzyć dynamiczną i pełną akcji współczesną historię kryminalną. 

Thieves Highway - zwiastun

Eckhart wciela się w detektywa do spraw kradzieży bydła z Oklahomy, który trafia w świat nowoczesnego przestępczego procederu. Aktor razem z Johnsonem współpracowali już wcześniej przy filmie Chief of Station z 2024 roku, który obecnie jest w kinach i dostępny w streamingu.

Scenariusz thrillera kryminalnego napisał Travis Mills, a producentem jest Corey Large  poprzez swoją firmę 308 Enterprises. Producentami wykonawczymi są Kirk Shaw, Jordan Nott oraz Jon Keeyes (White Elephant). Finansowanie filmu zapewnią BondIt Media Capital oraz Pink 308.

Źródło: deadline.com

