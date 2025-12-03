Aaron Eckhart w pełnym akcji westernie klasy B. Zobaczcie zwiastun Thieves Highway

materiały prasowe

Reklama

Aaron Eckhart i Devon Sawa łączą siły z reżyserem Jesse V. Johnsonem przy filmie Thieves Highway. Zwiastun obiecuje mnóstwo akcji w stylu klasycznego westerna z lat 2000.

Reżyser tak wypowiedział się o swoim filmie:

Thieves Highway to projekt z pasji – zarówno dla Aarona, jak i dla mnie. Poświęciliśmy dużo czasu na rozwijanie scenariusza Travisa Millsa, czerpiąc z prawdziwych anegdot i autentycznych postaci, aby stworzyć dynamiczną i pełną akcji współczesną historię kryminalną.

Thieves Highway - zwiastun

Eckhart wciela się w detektywa do spraw kradzieży bydła z Oklahomy, który trafia w świat nowoczesnego przestępczego procederu. Aktor razem z Johnsonem współpracowali już wcześniej przy filmie Chief of Station z 2024 roku, który obecnie jest w kinach i dostępny w streamingu.

Scenariusz thrillera kryminalnego napisał Travis Mills, a producentem jest Corey Large poprzez swoją firmę 308 Enterprises. Producentami wykonawczymi są Kirk Shaw, Jordan Nott oraz Jon Keeyes (White Elephant). Finansowanie filmu zapewnią BondIt Media Capital oraz Pink 308.