Euforia – wiemy, kiedy premiera 3. sezonu. Nie uwierzycie, kto będzie parą po przeskoku czasowym!

fot. HBO Max

Reklama

Kiedy Euforia na ekranach? HBO oficjalnie ogłosiło, że premiera trzeciego sezonu odbędzie się w kwietniu 2026 roku. To oznacza, że serial powróci na ekrany po ponad czterech latach od drugiej serii. Mało kto już wierzył, że w ogóle powstaną nowe odcinki, bo trwało to rekordowo długo.

Euforia - co wiemy o 3. sezonie?

Sam Levinson powraca jako twórca i scenarzysta serialu. W obsadzie zobaczymy takich aktorów jak Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Colman Domingo, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Daeg Faerch, Melvin „Bonez” Estes, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson oraz Zak Steiner.

Informację ogłoszono w Londynie podczas prezentacji HBO Max. Sam Levinson ogłosił pięcioletni przeskok czasowy w Euforii i ujawnił pierwsze szczegóły fabularne.

- Pięć lat wydawało się naturalnym przeskokiem, ponieważ jeśli poszliby na studia, już by je skończyły. Na początku odnajdujemy Rue (Zendaya) na południe od granicy z Meksykiem, gdzie jest zadłużona u Laurie (Kelly). Próbuje wymyślić innowacyjne sposoby, by ją spłacić. Cassie (Sweeney) mieszka na przedmieściach z Nate'em (Elordi), są zaręczeni, a ona jest uzależniona od mediów społecznościowych. Do tego zazdrości kolegom z liceum ich wielkiego życia, którym obecnie żyją. Czuję, że to nasz najlepszy sezon. Potwierdzam, że Cassie i Nate wezmą ślub. Potwierdzam to! Zapewniam, że będzie to niezapomniana noc.

A co u innych postaci? Jules jest w szkole artystycznej i stresuje się karierą malarki. Maddy przeniosła się do Hollywood i pracuje w agencji aktorskiej. Sharon Stone pojawi się gościnnie w roli showrunnerki serialu, która zatrudnia Lexi jako asystentkę.

fot. materiały prasowe

W gościnnej obsadzie są także Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon oraz Sam Trammell.

Na ekranie nie powróciły takie osoby jak Austin Abrams, Algee Smith, Barbie Ferreira oraz Storm Reid. Natomiast Angus Cloud zmarł w lipcu 2023 roku – wcielał się w Fezco.

Serial w Polsce na HBO Max.