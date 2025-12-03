Zwiastun filmowego fantasy o magicznym drzewie. W obsadzie Andrew Garfield

materiały prasowe

Andrew Garfield i Claire Foy zagrają razem po raz pierwszy od czasu Pełni Życia z 2017 roku w filmowej adaptacji jednej z najbardziej ukochanych brytyjskich serii książek dla dzieci. Duet wystąpi w filmie The Magic Faraway Tree w reżyserii Bena Gregora, opartym na serii książek Enid Blyton z połowy XX wieku. Scenariusz do filmu pisze Simon Farnaby, laureat BAFTA i współautor Paddingtona 2.

The Magic Faraway Tree - opis fabuły

Film skupi się na Polly (Claire Foy) oraz Timie Thompsonie (Andrew Garfield), którzy wraz ze swoimi dziećmi: Beth, Joe i Franem będą zmuszeni do przeprowadzki na angielską wieś. Tam dzieci odkryją magiczne drzewo i jego niezwykłych oraz ekscentrycznych mieszkańców.

W obsadzie poza Foy, Ferguson i Garfieldem znajduje się również Nicola Coughlan, która wcieli się we wróżkę Silky, Nonso Anonzie jako liderka grupy o imieniu Moonface, Jessica Gunning wcieli się w Dame Washalot, a Dustin Demri-Burns w Saucepan Mana. Jennifer Saunders wcieli się w okrutną i bezwzględną Babcię.

Premiera filmu zapowiedziana na 2026 rok.