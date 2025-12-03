Przedświąteczny prezent dla fanów Emily w Paryżu! Nowy zwiastun i zdjęcia z 5. sezonu

fot. Netflix

Netflix opublikował pełny zwiastun 5. sezonu serialu Emily w Paryżu, którego akcja przeniesie się do Rzymu. Streamingowy gigant przygotował dla fanów coś jeszcze - ogromną porcję nowych zdjęć z nadchodzących odcinków.

Emily w Paryżu - nowy zwiastun

Nowy romans Emily we Włoszech! Teaser 5. sezonu hitu Netflixa

Emily w Paryżu - fabuła, obsada, data premiery 5. sezonu

Jako nowa szefowa Agence Grateau Rome, Emily stawia czoła zawodowym i miłosnym wyzwaniom, próbując odnaleźć się w nowym mieście. Kiedy wszystko zaczyna wreszcie układać się po jej myśli, odważna decyzja zawodowa niespodziewanie obraca się przeciwko niej, uruchamiając lawinę zdarzeń, które kończą się złamanym sercem i kłopotami w pracy. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej zanurza się w swoim francuskim stylu życia, aż pewien sekret zaczyna zagrażać jednej z najważniejszych dla niej relacji. Otwarcie i uczciwie konfrontując się z trudnościami, Emily odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność spojrzenia i gotowość na nowe możliwości.

W powracającej obsadzie znaleźli się Lily Collins (Emily), Eugenio Franceschini (Marcello), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) oraz Lucien Laviscount (Alfie). Dodatkowo od tego sezonu dołączy do nich Minnie Driver, która wcieli się w postać Princess Jane.

5. sezon Emily w Paryżu zadebiutuje na Netflixie 18 grudnia.

Emily w Paryżu - galeria zdjęć z 5. sezonu