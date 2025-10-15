Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości w nowej wersji LEGO. Jak się prezentuje?

lego.com

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości doczekał się kolejnej odsłony z kultowych klocków, tym razem w ramach serii LEGO Speed Champions. Ten zestaw powinien przypaść do gustu nie tylko młodszym fanom Powrotu do przyszłości, ale też dorosłym, którzy cenią sobie nostalgiczne i pełne detali zestawy kolekcjonerskie. Za sprawą modelu LEGO Speed Champions Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości kultowy samochód z piorunochronem i kalifornijską tablicą rejestracyjną z pierwszego filmu można przebudować na wersję latającą z drugiej części serii, wyposażoną w boczne koła, reaktor Mr. Fusion oraz pomarańczową tablicę rejestracyjną. Obie wersje mają tylne wyloty powietrza, kokpit, kondensator strumienia i licznik czasu.

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości jako zestaw LEGO Speed Champions

Nowy Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości w wersji LEGO składa się z 357 elementów i jest odpowiedni dla dzieci od 9. roku życia. Poza wspomnianym samochodem zawiera on minifigurki doktora Browna i Marty’ego McFly’a, które można posadzić w kokpicie i bawić się w odgrywanie ról. Zestaw jest już dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie LEGO w cenie 119,99 złotych. Jego premiera została zaplanowana na 1 stycznia 2026 roku.

O tym, jak prezentuje się zestaw LEGO Speed Champions Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości, możecie przekonać się poniżej:

Tak wygląda zestaw LEGO Speed Champions Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości Zobacz więcej