Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości w nowej wersji LEGO. Jak się prezentuje?

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości doczekał się zupełnie nowego zestawu LEGO, który powinien spodobać się zarówno młodszym, jak i starszym fanom serii. Jak prezentuje się ten pełen rozpoznawalnych detali ​samochód i ile trzeba za niego zapłacić?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  zestaw LEGO 
lego powrót do przeszłości
Zdjęcia promujące zestaw LEGO z serii Powrót do przyszłości lego.com
Reklama

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości doczekał się kolejnej odsłony z kultowych klocków, tym razem w ramach serii LEGO Speed Champions. Ten zestaw powinien przypaść do gustu nie tylko młodszym fanom Powrotu do przyszłości, ale też dorosłym, którzy cenią sobie nostalgiczne i pełne detali zestawy kolekcjonerskie. Za sprawą modelu LEGO Speed Champions Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości kultowy samochód z piorunochronem i kalifornijską tablicą rejestracyjną z pierwszego filmu można przebudować na wersję latającą z drugiej części serii, wyposażoną w boczne koła, reaktor Mr. Fusion oraz pomarańczową tablicę rejestracyjną. Obie wersje mają tylne wyloty powietrza, kokpit, kondensator strumienia i licznik czasu. 

Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości jako zestaw LEGO Speed Champions

Nowy Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości w wersji LEGO składa się z 357 elementów i jest odpowiedni dla dzieci od 9. roku życia. Poza wspomnianym samochodem zawiera on minifigurki doktora Browna i Marty’ego McFly’a, które można posadzić w kokpicie i bawić się w odgrywanie ról. Zestaw jest już dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie LEGO w cenie 119,99 złotych. Jego premiera została zaplanowana na 1 stycznia 2026 roku. 

O tym, jak prezentuje się zestaw LEGO Speed Champions Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości, możecie przekonać się poniżej:

Tak wygląda zestaw LEGO Speed Champions Wehikuł czasu z Powrotu do przyszłości

arrow-left
Zdjęcia promujące zestaw LEGO z serii Powrót do przyszłości
fot. lego.com
arrow-right

Zobacz także:

Powrót do przyszłości LEGO
-

Składamy DeLoreana z Powrotu do przyszłości od Lego!

Powrót do przyszłości
-

Ani prequel, ani sequel, ani spin-off. Scenarzysta mówi wprost: Powrót do przyszłości nie wróci

Źródło: lego.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  zestaw LEGO 
lego powrót do przeszłości
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,5

1985
Powrót do przyszłości
Oglądaj TERAZ Powrót do przyszłości Komedia

Najnowsze

1 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

2 60. Titanic (1997)
-

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

3 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

4 Christopher Nolan
-

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

5 Spartakus: House of Ashur
-

Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

6 54. Shrek (filmy Shrek)
-
Plotka

Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV