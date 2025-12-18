Reklama
Netflix zamawia serial kryminalny na podstawie książki: „GDY SIĘ ZGUBISZ, USIĄDŹ I KRZYCZ”

Netflix postanowił wziąć na tapet twórczość Liz Moor​. Padło na bestseller Bóg lasów​. Znamy pierwsze szczegóły na temat serialu.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  serial 
netflix Kryminał
Fragment okładki książki Bóg lasów AdN Editorial Grupo Anaya
Netflix zamówił serial kryminalny na podstawie książki Bóg lasów autorstwa Liz Moore. Pisarka będzie pomagać przy produkcji jako współshowrunnerka, scenarzystka i producentka wykonawcza obok Liz Hannah. Za projekt odpowiada Sony Pictures Television. Nie znamy jeszcze daty premiery ani członków obsady.

Bóg lasów autorstwa Liz Moore w Polsce ukazał się 16 lipca 2025 roku nakładem wydawnictwa Otwarte. O czym opowiada fabuła thrillera, na podstawie którego Netflix zamówił serial? Opis wydawcy rozpoczyna się intrygującymi słowami: „Sierpień 1975, góry Adirondack. Letni obóz dla dzieci Camp Emerson. Obowiązują tu trzy zasady. Ostatnia i najważniejsza brzmi: GDY SIĘ ZGUBISZ, USIĄDŹ I KRZYCZ”.

To właśnie tam rozgrywa się akcja książki. Śledzimy tajemnicze zniknięcie bogatej nastolatki Barbary Van Laar z obozu letniego. Co ciekawe, 14 lat wcześniej zaginął jej starszy brat. Sprawa nigdy nie została rozwiązana. Krewni dziewczyny będzie próbowali zrobić wszystko, by ją odnaleźć. Będą musieli jednak stawić czoło rodzinnym sekretom.

Kryminał to wielopokoleniowy dramat, w którym przeszłość i teraźniejszość przeplatają się, odkrywając dzieje zamożnej rodziny Van Laarów, która ma niejednego trupa pochowanego w szafie. Książka bada szkodliwe konsekwencje uprzywilejowania i nadużycia władzy. Co ciekawe, o tytule zrobiło się głośno między innymi dlatego, że audiobooka słuchała Taylor Swift. Czas pokaże, jak tę historię zaadaptuje Netflix. 

Źródło: Deadline

