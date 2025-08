Prawdziwa Annabelle ma nowego właściciela po śmierci poprzedniego. Kto nim został?

fot. Warner Bros. / Wikipedia: Lihat informasi pencipta

Reklama

W niedzielę 13 lipca 2025 roku media obiegła informacja o śmierci badacza zjawisk paranormalnych Dana Rivery. 54-latek został znaleziony w pokoju w jednym z hoteli w Gettysburgu i mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Przyczyna jego śmierci wciąż nie jest znana. Wiadomo jednak, że zgon mężczyzny nastąpił niedługo po jednym z pokazów z udziałem lalki Annabelle (znanej również jako Raggedy Ann), którą ten zabrał w trasę po USA w ramach finałowej części serii Obecność. Przypomnijmy, że lalka jest uważana za opętaną przed demona. Słynna badaczka zjawisk paranormalnych Lorraine Warren (zmarła w 2019 roku), niejednokrotnie ostrzegała, że prawdziwej Annabelle pod żadnym pozorem nie można przemieszczać, ponieważ może stanowić poważne zagrożenie. Dlatego też niektórzy internauci są przekonani, że to właśnie lalka odpowiada za śmierć swojego opiekuna. Wszystko skazuje na to, że w te spekulacje nie wierzy pewien komik, który przejął rzekomo demoniczną lalkę.

Matt Rife nowym opiekunem prawdziwej Annabelle

Prawdziwa Annabelle trafiła pod opiekę popularnego amerykańskiego komika Matta Rife'a najbardziej znanego ze swoich autorskich programów komediowych takich jak Matthew Steven Rife czy Walking Red Flag. Co ciekawe, niedługo przed premierą filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (premiera w kinach 5 września 2025 roku) komik został również nowym właścicielem domu, w którym Lorraine Warren niegdyś mieszkała ze swoim mężem Edem. Na terenie tej właśnie posiadłości znajduje się Occult Museum, do którego wraz z innymi rzekomo opętanymi przedmiotami trafiła prawdziwa Annabelle.

Zobacz także:

Matt Rife przekazał na swoim profilu na Instagramie:

👻❤️ Jestem najszczęśliwszy, będąc właścicielem tak ważnego elementu historii zjawisk paranormalnych! Nie mogę się doczekać, aby zarządzać tym miejscem z szacunkiem i troską, na jakie zasługuje, stając się jednocześnie najlepszym ośrodkiem badań nad zjawiskami paranormalnymi w kraju! Bądźcie czujni!

Na swoim profilu na TikToku komik również wspomniał o zakupie domu, dodając:

To może być najważniejszy i najbardziej znaczący fragment historii zjawisk paranormalnych na świecie. Wiem, że wielu z was nie ma pojęcia, o co w tym chodzi, ale jeśli śledzicie rzeczy związane z duchami, to jest to coś wielkiego.

Wspomniany dom Lorraine i Eda zainspirował nie tylko serię Obecność, ale też Amtyville. Filmy z tych serii są obecnie dostępne na Netflixie.