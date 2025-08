Gwiazdor Rancza zaskoczony powrotem serialu. Nic na ten temat nie wiedział

fot. materiały prasowe

Jak już wcześniej informowaliśmy, Ranczo ma powrócić z nowymi odcinkami najwcześniej w 2026 roku. Portal Super Express dowiedział się, że nadchodzący 11. sezon uwielbianego serialu TVP o mieszkańcach Wilkowyi będzie liczyć 6 odcinków. Zostały one napisane przez nieżyjącego już scenarzystę Andrzeja Grembowicza, który jest znany jako Robert Brutter. Na temat nadchodzącego sezonu Rancza w Kanale Zero wypowiedział się sam reżyser - Wojciech Adamczyk. Jego zdaniem serialowi Kozioł i Czerepach, czyli Cezary Żak i Artur Barciś, wyrazili już chęć powrotu na plan. Z kolei w rozmowie z Plejadą reżyser stwierdził, że gotowi na powrót mają być wszyscy główni aktorzy, a nowe odcinki serialu mają być hołdem dla wspomnianego zmarłego scenarzysty. O powrót Rancza niedawno został zapytany również Cezary Żak. Wyznanie aktora zaskakuje.

Cezary Żak nic nie wie o nowych odcinkach Rancza

Okazuje się, że Cezary Żak - mimo wcześniejszych zapewnień reżysera - nie miał pojęcia o tym, że Ranczo powraca. W rozmowie z Wirtualną Polską odtwórca ról wójta i księdza wyznał, że o wszystkim dowiedział się z mediów:

Mówiąc szczerze i to tak naprawdę szczerze: zupełnie nic o tym nie wiem. Nie wiem, czy to nie są tylko internetowe plotki. Powiem krótko: z nami, czyli z ludźmi z obsady, nikt do tej pory na ten temat nie rozmawiał. Nie było żadnych spotkań ani ustaleń, żadnych konkretów.

Cezary Żak nie ukrywał też, że powrót na plan serialu byłby dla niego sporym wyzwaniem i nie jest przekonany co do tego, czy nowe odcinki Rancza to dobry pomysł:

Byłoby to dla mnie bardzo trudne ze względów technicznych, organizacyjnych i kalendarzowych. Na ten rok i na rok następny mam zaplanowane zdjęcia do zupełnie innych projektów. Nie byłoby mi łatwo znaleźć choćby jeden wolny termin. Historia popkultury jasno pokazuje, że takie powroty do dzieł kultowych z reguły nie robią im dobrze. Zwykle są gorsze od oryginału, potrafią mocno zawieść oczekiwania publiczności. Boję się, żeby nie było tak i tym razem.

Na koniec uspokoił jednak, że mimo wszystko nie wyklucza powrotu na plan:

Konsekwentnie uważam, że to nie jest dobry pomysł, ale jeśli pojawi się jakaś konkretna propozycja, dobry scenariusz, obiecujące pomysły, stawiam się na planie w pełnym rynsztunku i w całkowitej gotowości na pierwsze zawołanie. Czuję, że jestem to winien wielu osobom: producentom serialu, którzy wykonali znakomitą robotę, Andrzejowi Grembowiczowi, który wymyślił cały ten świat i przez dekadę pisał kolejne świetne odcinki, a wreszcie – naszej wspaniałej publiczności, która śledziła serial na bieżąco, a dziś wiernie o nim pamięta

Wszystkie dotychczasowe sezony Rancza można oglądać na platformie TVP VOD.