Riz Ahmed trafił do szpitala podczas kręcenia filmu z Gwiezdnych wojen. Co się stało?
Riz Ahmed po latach wyznał, że podczas kręcenia filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie przechodził naprawdę trudny czas. Aktor trafił wówczas do szpitala i nie był pewny, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Uświadomił sobie też pewną ważną rzecz.
Riz Ahmed w 2016 roku dał się poznać widzom jako Bodhi Rook z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie (dostępny na platformie Disney+). Okazuje się, że aktor nie ma samych dobrych wspomnień związanych z pracą na planie produkcji z uniwersum George'a Lucasa. W sierpniu 2025 roku przyznał w wywiadzie w podcaście Penna Badleya Podcrushed, że podczas kręcenia filmu ciało odmówiło mu posłuszeństwa, przez co trafił do szpitala.
Riz Ahmed o swoich problemach zdrowotnych
Riz Ahmed przed laty przeżywał naprawdę trudne chwile. We wspomnianym podcaście aktor wyznał, że musiał przerwać prace nad filmem Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie z powodu ''ciężkiej'' i ''przedłużającej się'' choroby. Co ciekawe, przygotowywał się wówczas do głównej roli w filmie Sound of Metal (obecnie dostępny na HBO Max i Prime Video). Wciela się w nim w rolę perkusisty, który z dnia na dzień musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrotnie zmieniającym jego życie. Oto jak Riz Ahmed wspomina swoje problemy ze zdrowiem:
Aktor dodał, że przez moment nie był pewien, czy kiedykolwiek uda mu się ''odzyskać życie''. Zaraz potem opisał swoje doświadczenie jako ''głęboki żal, strach i przerażenie, a jednocześnie ogromne wyzwolenie, wdzięczność i akceptacja'' i stwierdził, że dzięki niemu uświadomił sobie, że ''wszystko, co mamy jest darem''.
Źródło: Podcrushed