Riz Ahmed trafił do szpitala podczas kręcenia filmu z Gwiezdnych wojen. Co się stało?

Riz Ahmed po latach wyznał, że podczas kręcenia filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie​ przechodził naprawdę trudny czas. Aktor trafił wówczas do szpitala i nie był pewny, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Uświadomił sobie też pewną ważną rzecz.
Klaudia Woźniak
Riz Ahmed w Gwiezdnych wojnach fot. Disney
Riz Ahmed w 2016 roku dał się poznać widzom jako Bodhi Rook z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie (dostępny na platformie Disney+). Okazuje się, że aktor nie ma samych dobrych wspomnień związanych z pracą na planie produkcji z uniwersum George'a Lucasa. W sierpniu 2025 roku przyznał w wywiadzie w podcaście Penna Badleya Podcrushed, że podczas kręcenia filmu ciało odmówiło mu posłuszeństwa, przez co trafił do szpitala

Riz Ahmed o swoich problemach zdrowotnych

Riz Ahmed przed laty przeżywał naprawdę trudne chwile. We wspomnianym podcaście aktor wyznał, że musiał przerwać prace nad filmem Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie z powodu ''ciężkiej'' i ''przedłużającej się'' choroby. Co ciekawe, przygotowywał się wówczas do głównej roli w filmie Sound of Metal (obecnie dostępny na HBO Max i Prime Video). Wciela się w nim w rolę perkusisty, który z dnia na dzień musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrotnie zmieniającym jego życie. Oto jak Riz Ahmed wspomina swoje problemy ze zdrowiem: 

W czasie, gdy zaczynałem pracę nad Sound of Metal, sam doświadczyłem bardzo intensywnych problemów zdrowotnych. Musiałem zmierzyć się z żalem i zarazem to zaakceptować. Byłem w trakcie kręcenia Gwiezdnych Wojen, a moje ciało po prostu odmówiło mi posłuszeństwa. Byłem skrajnie wyczerpany i trafiłem na kilka dni do szpitala. Musiałem naprawdę się postarać, żeby odzyskać siły. W pewnym sensie musiałem zbudować siebie od podstaw. To było naprawdę przerażające.

Aktor dodał, że przez moment nie był pewien, czy kiedykolwiek uda mu się ''odzyskać życie''. Zaraz potem opisał swoje doświadczenie jako ''głęboki żal, strach i przerażenie, a jednocześnie ogromne wyzwolenie, wdzięczność i akceptacja'' i stwierdził, że dzięki niemu uświadomił sobie, że ''wszystko, co mamy jest darem''.

Źródło: Podcrushed

