RoboCop od czasu swojego ekranowego debiutu w filmie w reżyserii Paula Verhoevena z 1987 roku pozostaje prawdziwą ikoną science-fiction. Fani kultowego robogliny już od dłuższego czasu domagali się, aby ten doczekał się materialnego hołdu. Okazuje się, że w końcu tak się stało. 3 grudnia 2025 roku w Detroit, czyli mieście, które uczyniło z RoboCopa legendę, odsłonięto jedyną w swoim rodzaju statuę bohatera.

Tak wygląda statua RoboCopa w Detroit

Jeśli jesteście fanami RoboCopa i planujecie wycieczkę do Detroit, koniecznie wybierzcie się pod adres 3434 Russell Street na terenie East Market. To właśnie tam stanęła wykonana z brązu i mierząca ponad 3 metry statua tytułowego robogliny. Odpowiadają za nią Rob Bottin, Mark Dubeau, Giorgio Gikas, Jay Jurma, Nadine Chronopolous oraz firma Venus Bronze Works specjalizująca się w renowacji rzeźb.

Oto jak prezentuje się statua RoboCopa w Detroit:

#detroit #robocop #michigan #filmtok ♬ sonido original - Selectomusic | #GoodMusic @rawdetroit RoboCop is officially standing watch in Eastern Market. After more than a decade of work, the 3,500 pound bronze statue has been installed along Russell Street near Mack. The piece was created by sculptor Giorgio Gikas and built using detailed scans of the original movie armor, which gives it an impressive level of accuracy when you see it up close. The project started back in 2011 with a viral idea and a community funded campaign, and it has finally found a permanent home here in Detroit. It’s a fun moment for longtime fans and anyone who has followed the journey over the years. If you’re in Eastern Market, stop by and check it out. #fypシ゚viral ROZWIŃ ▼

Statua RoboCopa była w planach od 2011 roku

Warto wspomnieć, że pomysł na postawienie statuy RoboCopa w Detroit narodził się już na początku 2011 roku. Burmistrz Detroit, Dave Bing, i jego zespół ds. komunikacji zwrócili się na Twitterze (obecnie X) z prośbą o sugestie dotyczące ulepszeń miasta. Jeden z internautów zasugerował wtedy wspomniany pomnik. Burmistrz nie był jednak fanem tego pomysłu i podziękował za sugestię. Internauci, którym spodobał się pomysł, nie mogli jednak tego tak zostawić. Na Facebooku powstała specjalna grupa dla tych, którzy domagają się powstania pomnika. Ponadto ruszyła nawet specjalna kampania mająca na celu zebranie 50 tysięcy dolarów na jego budowę. W ciągu sześciu dni udało się zebrać aż 67 436 dolarów od 2718 osób.