W Detroit zbudowano statuę RoboCopa. Robi wrażenie

Fani RoboCopa już od lat czekali na to, aż bohater doczeka się własnej statuy w mieście, które uczyniło go legendą. Okazuje się, że taka statua w końcu powstała i naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, jak się prezentuje.
Klaudia Woźniak
Tagi:  robocop 
statua
Plakat filmu RoboCop fot. materiały prasowe
RoboCop od czasu swojego ekranowego debiutu w filmie w reżyserii Paula Verhoevena z 1987 roku pozostaje prawdziwą ikoną science-fiction. Fani kultowego robogliny już od dłuższego czasu domagali się, aby ten doczekał się materialnego hołdu. Okazuje się, że w końcu tak się stało. 3 grudnia 2025 roku w Detroit, czyli mieście, które uczyniło z RoboCopa legendę, odsłonięto jedyną w swoim rodzaju statuę bohatera

Tak wygląda statua RoboCopa w Detroit

Jeśli jesteście fanami RoboCopa i planujecie wycieczkę do Detroit, koniecznie wybierzcie się pod adres 3434 Russell Street na terenie East Market. To właśnie tam stanęła wykonana z brązu i mierząca ponad 3 metry statua tytułowego robogliny. Odpowiadają za nią Rob Bottin, Mark Dubeau, Giorgio Gikas, Jay Jurma, Nadine Chronopolous oraz firma Venus Bronze Works specjalizująca się w renowacji rzeźb.

Oto jak prezentuje się statua RoboCopa w Detroit:

Statua RoboCopa była w planach od 2011 roku

Warto wspomnieć, że pomysł na postawienie statuy RoboCopa w Detroit narodził się już na początku 2011 roku. Burmistrz Detroit, Dave Bing, i jego zespół ds. komunikacji zwrócili się na Twitterze (obecnie X) z prośbą o sugestie dotyczące ulepszeń miasta. Jeden z internautów zasugerował wtedy wspomniany pomnik. Burmistrz nie był jednak fanem tego pomysłu i podziękował za sugestię. Internauci, którym spodobał się pomysł, nie mogli jednak tego tak zostawić. Na Facebooku powstała specjalna grupa dla tych, którzy domagają się powstania pomnika. Ponadto ruszyła nawet specjalna kampania mająca na celu zebranie 50 tysięcy dolarów na jego budowę. W ciągu sześciu dni udało się zebrać aż 67 436 dolarów od 2718 osób.

Źródło: The Guardian / TikTok: @rawdetroit

Klaudia Woźniak
