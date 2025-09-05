Przeczytaj w weekend
Rodzinka.pl powraca 6 września. Co się zmieni w nowych odcinkach?

Rodzinka.pl powraca na antenę TVP2 po 5 latach przerwy. Perypetie rodziny Boskich ponownie zagoszczą na ekranach telewizorów w całej Polsce.
Katarzyna Maler
Grafika promująca nowe odcinki Rodzinki.pl fot. TVP
Rodzinka.pl powraca po 5 latach nieobecności na antenie TVP2. Informacja o nowych odcinkach produkcji zelektryzowała fanów już kilka miesięcy temu – teraz ich marzenie o obejrzeniu kolejnych perypetii rodziny Boskich nareszcie się spełnia.

Powrót na plan nie był wcale taki łatwy dla ekipy – choć postaci i lokacje są im doskonale znane, ponowne „zanurzenie” się w pozostawione lata temu role wymagały od nich wiele wysiłku. Jak im się to udało dowiemy się w pierwszym wyemitowanym premierowym epizodzie od 2020 roku, czyli w sobotę 6 września o 20:00 na TVP2.

Co się zmieni w Rodzince.pl?

Pierwszą rzeczą, która może zdziwić fanów, jest nowa czołówka. Jej wykonawcą jest Piotr Kupicha, który brał czynny udział w promocji powracającego serialu. Pewnym szokiem z pewnością będzie wiek „młodych Boskich”, bowiem po młodych aktorach najbardziej widać upływ czasu i pięcioletni przeskok. Dla porównania - Mateusz Pawłowski, wcielający się w rolę Kacpra, gdy zaczynał przygodę z Rodzinką.pl miał 7 lat, gdy kończono zdjęcia 16, a dziś jest dwudziestolatkiem. Urocze rodzeństwo z pewnością nie jest już tym samym zabawnym trio – teraz to dorośli ludzie z dorosłymi problemami, a serialowy Tomek, którego gra Maciej Musiał, jest już przecież nawet mężem i ojcem.

Rodzinka.pl – obsada nowego sezonu

W nadchodzących odcinkach widzowie mogą liczyć na powrót „starej” obsady. W nowej serii zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską (Natalia Boska), Tomasza Karolaka (Ludwik Boski) oraz ich synów – Macieja Musiała (Tomek), Adama Zdrójkowskiego (Kuba) i Mateusza Pawłowskiego (Kacper). W serialu zobaczymy również znane postacie drugoplanowe, takie jak Julia Wieniawa (Paula), Olga Kalicka (Magda), Agata Kulesza (Maria), Jacek Braciak (Marek) i Magdalena Stużyńska (Viola).

Katarzyna Maler
Co o tym sądzisz?
