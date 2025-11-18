Reklama
Rolnik szuka żony: fani mogą wysłać wideo z życzeniami świątecznymi dla ulubionych uczestników. Jak to zrobić?

Program Rolnik szuka żony już od lat cieszy się szczególną popularnością. Jeśli jesteście fanami uczestników, już teraz możecie wysłać do nich swoje świąteczne życzenia. W jaki sposób można to zrobić?
Klaudia Woźniak
Grafika promująca program Rolnik szuka żony fot. materiały prasowe
Rolnik szuka żony to kultowy już program telewizyjny, który od 2014 roku można oglądać na antenie TVP1. W każdej edycji kilkoro rolników i rolniczek poszukuje swojej drugiej połówki. Każdy z uczestników prezentuje się w krótkich wizytówkach, na podstawie których widzowie mogą wysyłać do nich listy. Rolnicy, którzy otrzymali największą liczbą zgłoszeń, mogą potem umówić się na spotkanie z wybranymi przez siebie osobami. Jeśli śledzicie losy bohaterów programu Rolnik szuka żony i chcielibyście się z nimi skontaktować, mamy dla was świetną wiadomość. Już teraz możecie wysłać do nich swoje wideo z życzeniami z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Jak wysłać życzenia dla uczestników Rolnik szuka żony?

Wysłanie świątecznych życzeń do ulubionego uczestnika programu Rolnik szuka żony jest naprawdę proste. Wystarczy, że wypełnicie formularz dostępny na specjalnej stronie internetowej i załączycie do niego swój film. W formularzu musicie wpisać swoje imię, numer telefonu oraz miasto. Świąteczne życzenia możecie zaadresować do swojej ulubionej pary z którejkolwiek edycji, albo złożyć ogólne życzenia dla bohaterów. Wasze filmy muszą być nagrane w poziomie. Na wysłanie życzeń macie czas do  23 listopada 2025 roku.

Źródło: shortaudition.net

