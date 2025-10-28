Mieszkańcy Serocka i okolic w 2025 roku wcale nie musieli czekać na Halloween, aby dostać gęsiej skórki. Okazuje się, że pod koniec października pojawił się tam... Ghostface. Pewna osoba ubrana w charakterystyczną maskę z horroru Krzyk oraz czarną pelerynę nie tylko zakrada się na prywatne posesje, ale też zagląda w ich okna. Mieszkańcy są naprawdę zaniepokojeni i zdążyli już powiadomić policję. Ponadto po mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym można zobaczyć zamaskowanego włamywacza. Co dotychczas wiadomo w sprawie?
Ghostface z Krzyku grasuje po Serocku
Osoba przebrana za Ghostface'a z Krzyku wywołała spore poruszenie między innymi na facebookowej grupie o nazwie Serock dla wszystkich. Jeden z jej użytkowników udostępnił tam nagranie z monitoringu przedstawiające zamaskowanego włamywacza i podpisał je:
Inni użytkownicy grupy potwierdzili w komentarzach pod nagraniem, że również mieli okazję spotkać przerażającego gościa między innymi przy ulicy Głównej i na obwodnicy Serocka. W sprawie zdążyła wypowiedzieć się również Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Oto co przekazała w rozmowie z Faktem:
Agata Halicka dodała, że policja w Legionowie traktuje sprawę poważnie:
Wspomniane nagranie z monitoringu możecie zobaczyć poniżej:
