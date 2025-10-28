Reklama
Ghostface z Krzyku straszy... w Serocku. Mieszkańcy przeżywają prawdziwy horror

Mieszkańcy Serocka i okolic są naprawdę przerażeni. Od niedawna grasuje tam pewna osoba przebrana za Ghostface'a z serii Krzyk. Nagranie z jej udziałem trafiło do mediów społecznościowych. Policja została już poinformowana w sprawie i zwróciła się z apelem do mieszkańców.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  krzyk 
ghostface serock
Zdjęcie z filmu Krzyk 6 fot. Paramount Pictures
Mieszkańcy Serocka i okolic w 2025 roku wcale nie musieli czekać na Halloween, aby dostać gęsiej skórki. Okazuje się, że pod koniec października pojawił się tam... Ghostface. Pewna osoba ubrana w charakterystyczną maskę z horroru Krzyk oraz czarną pelerynę nie tylko zakrada się na prywatne posesje, ale też zagląda w ich okna. Mieszkańcy są naprawdę zaniepokojeni i zdążyli już powiadomić policję. Ponadto po mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym można zobaczyć zamaskowanego włamywacza. Co dotychczas wiadomo w sprawie?

Ghostface z Krzyku grasuje po Serocku

Osoba przebrana za Ghostface'a z Krzyku wywołała spore poruszenie między innymi na facebookowej grupie o nazwie Serock dla wszystkich. Jeden z jej użytkowników udostępnił tam nagranie z monitoringu przedstawiające zamaskowanego włamywacza i podpisał je:

Uwaga! Dzisiejszej nocy gość krążył po ul. Pałacowej w Stasim Lesie i podobno nie tylko. Bądźcie czujni. To nie jest żart.

Inni użytkownicy grupy potwierdzili w komentarzach pod nagraniem, że również mieli okazję spotkać przerażającego gościa między innymi przy ulicy Głównej i na obwodnicy Serocka. W sprawie zdążyła wypowiedzieć się również Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Oto co przekazała w rozmowie z Faktem:

Mieliśmy w tej sprawie jedno zgłoszenie. Zaraz po nim policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie wykonali wszelkie niezbędne czynności, żeby ustalić tę osobę. Nikogo z takim sprzętem jak ten człowiek miał, czyli maską i peleryną, nie ujawniono.

Agata Halicka dodała, że policja w Legionowie traktuje sprawę poważnie:

Teren, gdzie doszło do zdarzenia, został objęty stałym monitoringiem przez załogi sektorowe i dzielnicowego — wskazuje podkom. Agata Halicka, apelując jednocześnie o kontakt do osób, które mają wiedzę na temat podobnych zdarzeń w innych miejscach. Jeśli ktoś ma informację, że taka osoba była na jakiejś innej posesji, posiada nagrania z monitoringu, bądź ma informacje czy podejrzenia, kto to mógł być, prosimy o zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji. To też ułatwi nam pracę.

Wspomniane nagranie z monitoringu możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Facebook: Serock dla wszystkich

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  krzyk 
ghostface serock
