Seth Rogen jak paparazzi uwiecznił owacje na stojąco dla Smashing Machine

fot. materiały prasowe / X: @DEADLINE

Uczestnicy Festiwalu Filmowego w Wenecji w 2025 roku mieli okazję obejrzeć między innymi Smashing Machine (premiera w Polsce 17 października 2025 roku). Jest to pierwszy w pełni artystyczny projekt w karierze Dwayne’a Johnsona, w którym towarzyszy mu między innymi Emily Blunt. Aktor wciela się w rolę mistrza mieszanych sztuk walki Marka Kerra. Bohater musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami i małżeńskim kryzysem, by być gotowym do walki o najważniejsze trofeum w karierze. Krytycy chwalą film i pozostają zgodni co do tego, że Johnson pokazał na ekranie jedną z najlepszych ról roku. Niektórzy twierdzą nawet, że może zdobyć za nią Oscara. Produkcja zachwyciła również widzów na festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymała 15-minutowe owacje na stojąco. Okazuje się, że ten wyjątkowy moment uwiecznił Seth Rogen.

Seth Rogen robił zdjęcia po seansie Smashing Machine

Seth Rogen ma za sobą swój pierwszy raz na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Wygląda na to, że aktorowi bardzo spodobał się niepowtarzalny klimat panujący podczas owacji na stojąco i to właśnie dlatego postanowił wcielić się w rolę paparazzi, uwieczniając reakcję publiczności na film Smashing Machine. Podczas robienia zdjęć Rogen został ''przyłapany'' przez jedną z osób stojących obok, która go nagrała. Wideo szybko obiegło media społecznościowe. Można je znaleźć między innymi na profilu Deadline na platformie X, gdzie zostało podpisane:

Fotograf Seth Rogen robi zdjęcia podczas owacji na cześć #TheSmashingMachine w Wenecji. W wywiadzie dla Deadline powiedział, że pierwszy raz pojawił się na festiwalu.

Nagranie przedstawiające, jak Seth Rogen robi zdjęcia po seansie Smashing Machine, możecie zobaczyć poniżej:

Shutterbug Seth Rogen snapping pics of #TheSmashingMachine ovation in Venice. He told Deadline this was his first time at the festival pic.twitter.com/GcyAgXtdCi — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2025