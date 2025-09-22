Ten kultowy horror najbardziej przeraża Stephena Kinga. Nie chodzi o Lśnienie czy Carrie
Stephen King uwielbia się bać. Autor kultowych powieści grozy, które doczekały się filmowych adaptacji, sam spędza swój wolny czas na oglądaniu kultowych horrorów. Jeden z nich jest jego zdaniem szczególnie przerażający. O jaki tytuł chodzi i dlaczego zrobił wrażenie na pisarzu?
Stephen King nie bez powodu jest nazywany Mistrzem Grozy. To właśnie dzięki niemu wielbiciele horrorów mogą sięgać po powieści takie jak Lśnienie,Carrie, Misery, Smętarz dla zwierzaków, czy To, które doczekały się równie mrocznych filmowych adaptacji. Stephen King nie ukrywa, że sam uwielbia, gdy coś przyprawia go o gęsią skórkę. Dlatego też w wolnym czasie ogląda między innymi kultowe horrory, których tytułami chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Pisarz jakiś czas temu polecił między innymi pewną produkcję sprzed lat, która szczególnie go przeraziła.
Stephen King wskazał najstraszniejszy horror
Fani Stephena Kinga niejednorodnie mieli okazję przekonać się, że ten należy do prawdziwych kinomaniaków. We wrześniu 2025 roku 77-latek podzielił się TOP-ką swoich ulubionych filmów. Choć w zestawieniu nie zabrakło licznych klasyków, nie zawiera ono kultowego horroru, który najbardziej przeraża pisarza. Jest nim Teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku. Pisarz postanowił wyróżnić tę produkcję w dokumencie Chain Reactions. Oto co tam wyznał:
King wspomniał też, co w Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną zrobiło na nim największe wrażenie:
Film Tesańska masakra piłą mechaniczną nie jest obecnie dostępny w streamingu. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun:
