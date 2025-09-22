placeholder
Ten kultowy horror najbardziej przeraża Stephena Kinga. Nie chodzi o Lśnienie czy Carrie

Stephen King uwielbia się bać. Autor kultowych powieści grozy, które doczekały się filmowych adaptacji, sam spędza swój wolny czas na oglądaniu kultowych horrorów. Jeden z nich jest jego zdaniem szczególnie przerażający. O jaki tytuł chodzi i dlaczego zrobił wrażenie na pisarzu?
Klaudia Woźniak
Tagi:  Stephen King 
Zdjęcie Stephena Kinga na tle lasu fot. YouTube: The Late Show with Stephen Colbert / Pixabay
Stephen King nie bez powodu jest nazywany Mistrzem Grozy. To właśnie dzięki niemu wielbiciele horrorów mogą sięgać po powieści takie jak Lśnienie,Carrie, Misery, Smętarz dla zwierzaków, czy To, które doczekały się równie mrocznych filmowych adaptacji. Stephen King nie ukrywa, że sam uwielbia, gdy coś przyprawia go o gęsią skórkę. Dlatego też w wolnym czasie ogląda między innymi kultowe horrory, których tytułami chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Pisarz jakiś czas temu polecił między innymi pewną produkcję sprzed lat, która szczególnie go przeraziła

Stephen King wskazał najstraszniejszy horror

Fani Stephena Kinga niejednorodnie mieli okazję przekonać się, że ten należy do prawdziwych kinomaniaków. We wrześniu 2025 roku 77-latek podzielił się TOP-ką swoich ulubionych filmów. Choć w zestawieniu nie zabrakło licznych klasyków, nie zawiera ono kultowego horroru, który najbardziej przeraża pisarza. Jest nim Teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku. Pisarz postanowił wyróżnić tę produkcję w dokumencie Chain Reactions. Oto co tam wyznał:

Nie oglądałem filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną, kiedy po raz pierwszy wszedł na ekrany. Widziałem go dopiero w 1982 roku w Kolorado. Byłem wtedy młodym ojcem i pisałem. Siedziałem w prawie pustej sali kinowej. Wtedy film naprawdę zaczyna na ciebie działać, wbijając ci się w skórę swoimi zimnymi paluszkami.

King wspomniał też, co w Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną zrobiło na nim największe wrażenie:

Miała taki wyblakły, z braku lepszego określenia, klimat lat 70. (...) wyglądała po prostu cholernie realistycznie. Działa, bo nie ma w niej sztuczności, nie ma budowania napięcia, nie ma żadnych niuansów postaci. Mam na myśli sceny na cmentarzu… to nie statyści, to w ogóle nie są ludzie z Hollywood. Wyglądają, jakby przyjechali z najbliższego małego miasteczka w Teksasie. To jest fantastyczne.

Film Tesańska masakra piłą mechaniczną nie jest obecnie dostępny w streamingu. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun:

Źródło: YouTube: Dark Sky Films

Klaudia Woźniak
