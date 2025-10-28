fot. materiały prasowe

Reklama

Fani Stranger Things mają powody do radości. Jak wiadomo, wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana premiera finałowego sezonu serialu. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga pojawi się 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek doczeka się premiery na platformie 1 stycznia 2026 roku. Jeśli nie możecie się już odczekać ostatniego sezonu, zawsze możecie zagrać w Brawl Stars. Za sprawą gry już wkrótce również będziecie mogli bowiem ''przenieść się'' na Drugą Stronę w towarzystwie swoich ulubionych bohaterów z miasteczka Hawkins.

Brawl Stars połączyło siły ze Stranger Things

Bohaterowie Stranger Things ''przeniosą'' fanów Brawl Stars na Drugą Stronę już 6 listopada. Do 3 grudnia 2025 roku gracze będą mogli wziąć udział w niepowtarzalnym wydarzeniu zawierającym całą gamę tematycznych trybów, walk, map, specjalnych ulepszeń i nagród oraz skinów inspirowanych między innymi Jedenastką, Willem, Dustinem czy Hopperem. Na tym nie koniec zaskoczeń. Pojawi się także zupełnie nowy tryb o nazwie Upside Showdown, łączący w sobie najlepsze elementy roguelite i battle royale. Gracze będą mogli ruszyć do walki z pomocą Kart Mocy zapewniających specjalne umiejętności. Celem składającej się z pięciu zaciętych rund misji będzie powrócenie na właściwą stronę.

O tym, jak wyglądają postacie ze Stranger Things w Brawl Stars, możecie przekonać się poniżej: