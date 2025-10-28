Fani Stranger Things mają powody do radości. Jak wiadomo, wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana premiera finałowego sezonu serialu. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga pojawi się 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek doczeka się premiery na platformie 1 stycznia 2026 roku. Jeśli nie możecie się już odczekać ostatniego sezonu, zawsze możecie zagrać w Brawl Stars. Za sprawą gry już wkrótce również będziecie mogli bowiem ''przenieść się'' na Drugą Stronę w towarzystwie swoich ulubionych bohaterów z miasteczka Hawkins.
Brawl Stars połączyło siły ze Stranger Things
Bohaterowie Stranger Things ''przeniosą'' fanów Brawl Stars na Drugą Stronę już 6 listopada. Do 3 grudnia 2025 roku gracze będą mogli wziąć udział w niepowtarzalnym wydarzeniu zawierającym całą gamę tematycznych trybów, walk, map, specjalnych ulepszeń i nagród oraz skinów inspirowanych między innymi Jedenastką, Willem, Dustinem czy Hopperem. Na tym nie koniec zaskoczeń. Pojawi się także zupełnie nowy tryb o nazwie Upside Showdown, łączący w sobie najlepsze elementy roguelite i battle royale. Gracze będą mogli ruszyć do walki z pomocą Kart Mocy zapewniających specjalne umiejętności. Celem składającej się z pięciu zaciętych rund misji będzie powrócenie na właściwą stronę.
O tym, jak wyglądają postacie ze Stranger Things w Brawl Stars, możecie przekonać się poniżej:
Źródło: supercell.com