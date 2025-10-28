Reklama
Stranger Things w Brawl Stars. Zobaczcie jak wyglądają postacie

Takiego crossovera jeszcze nie było. Z okazji nadchodzącej premiery finałowego sezonu Stranger Things bohaterowie serialu Netflixa wkroczą do Brawl Stars. Jakie niespodzianki czekają na graczy i jak wyglądają poszczególne postacie w grze?
Klaudia Woźniak
Zdjęcie promujące grę Brawl Stars fot. materiały prasowe
Fani Stranger Things mają powody do radości. Jak wiadomo, wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana premiera finałowego sezonu serialu. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga pojawi się 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek doczeka się premiery na platformie 1 stycznia 2026 roku. Jeśli nie możecie się już odczekać ostatniego sezonu, zawsze możecie zagrać w Brawl Stars. Za sprawą gry już wkrótce również będziecie mogli bowiem ''przenieść się'' na Drugą Stronę w towarzystwie swoich ulubionych bohaterów z miasteczka Hawkins. 

Brawl Stars połączyło siły ze Stranger Things 

Bohaterowie Stranger Things ''przeniosą'' fanów Brawl Stars na Drugą Stronę  już 6 listopada. Do 3 grudnia 2025 roku gracze będą mogli wziąć udział w niepowtarzalnym wydarzeniu zawierającym całą gamę tematycznych trybów, walk, map, specjalnych ulepszeń i nagród oraz skinów inspirowanych między innymi Jedenastką, Willem, Dustinem czy Hopperem. Na tym nie koniec zaskoczeń. Pojawi się także zupełnie nowy tryb o nazwie Upside Showdown, łączący w sobie najlepsze elementy roguelite i battle royale. Gracze będą mogli ruszyć do walki z pomocą Kart Mocy zapewniających specjalne umiejętności. Celem składającej się z pięciu zaciętych rund misji będzie powrócenie na właściwą stronę.

O tym, jak wyglądają postacie ze Stranger Things w Brawl Stars, możecie przekonać się poniżej:

Zdjęcie promujące grę Brawl Starsfot. materiały prasowe

Źródło: supercell.com

