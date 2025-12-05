Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Będą nowe LEGO BrickHeadz ze Stranger Things. Jak wyglądają i jaka cena?

Z okazji premiery piątego i zarazem finałowego sezonu serialu Stranger Things na rynek trafiło wiele nowych gadżetów inspirowanych bohaterami z miasteczka Hawkins. Wśród nich znajdą się nowe figurki z serii LEGO BrickHeadz. Jak się prezentują i ile trzeba za nie zapłacić?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
LEGO BrickHeadz stranger things 5
Figurki Stranger Things fot. Netflix / lego.com
Reklama

Piąty sezon serialu Stranger Things pojawił się na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część trafi na platformę 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Z okazji premiery finałowej odsłony hitowego dzieła braci Duffer na rynku pojawiło się wiele nowych gadżetów inspirowanych postaciami. Wśród nich znalazły się między innymi figurki Jedenastki, Maxa, Demogorgona i Holly z serii LEGO BrickHeadz, które są już dostępne w przedsprzedaży. Ich wysyłka rozpocznie się w dniu premiery ostatniego odcinka serialu.

Tak wygląda zestaw LEGO BrickHeadz ze Stranger Things

Jak wynika z zapowiedzi figurek LEGO BrickHeadz ze Stranger Things, świetnie sprawdzą się one nie tylko jako prezent na urodziny i inne specjalne okazje, ale też fantazyjna dekoracja. Zestaw figurek Jedenastki, Maxa, Demogorgona i Holly składa się z 584 elementów i jest odpowiedni dla dzieci od 10 lat. Figurka Demogorgona ma 10 cm, Max ma 9 cm wysokości, a Jedenastka i Holly mają po 8 cm wysokości. 

Figurki Jedenastki, Maxa, Demogorgona i Holly z serii LEGO BrickHeadz są dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie LEGO w cenie 179,99 złotych. O tym, jak prezentują, możecie przekonać się poniżej:

Figurki Stranger Thingsfot. lego.com

Źródło: lego.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
LEGO BrickHeadz stranger things 5
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Punisher
-

Jon Bernthal zapowiada "najbardziej naładowanego energią i akcją" Punishera. Kiedy premiera?

2 The Internship
-

Stażyści kontra zbiry. Zwiastun nowego filmu akcji od twórcy dobrych scen walk

3 Camp Rock 3 Jonas Brothers zwiastun
-

Camp Rock wraca po 15 latach! Fani wychowani na Disney Channel - oto zwiastun

4 Kadr z filmu Anakonda (2025) od Sony Pictures
-

Sony wskrzesza Anakondę. Oto plakaty meta komedii inspirowanej horrorem

5 Canal+
-

Canal+ - nowości na grudzień 2025. Spartakus: Dom Ashura, Kaskader i inne

6 Emma Stone Gangster Squad
-

Batman 2 - Scarlett Johansson zastąpiła wielką gwiazdę. Kogo chciał Matt Reeves?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

4 kraje wycofują się z Eurowizji 2026. To pierwsza taka sytuacja w historii

4 kraje wycofują się z Eurowizji 2026. To pierwsza taka sytuacja w historii

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV