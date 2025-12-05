Będą nowe LEGO BrickHeadz ze Stranger Things. Jak wyglądają i jaka cena?

fot. Netflix / lego.com

Piąty sezon serialu Stranger Things pojawił się na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część trafi na platformę 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Z okazji premiery finałowej odsłony hitowego dzieła braci Duffer na rynku pojawiło się wiele nowych gadżetów inspirowanych postaciami. Wśród nich znalazły się między innymi figurki Jedenastki, Maxa, Demogorgona i Holly z serii LEGO BrickHeadz, które są już dostępne w przedsprzedaży. Ich wysyłka rozpocznie się w dniu premiery ostatniego odcinka serialu.

Tak wygląda zestaw LEGO BrickHeadz ze Stranger Things

Jak wynika z zapowiedzi figurek LEGO BrickHeadz ze Stranger Things, świetnie sprawdzą się one nie tylko jako prezent na urodziny i inne specjalne okazje, ale też fantazyjna dekoracja. Zestaw figurek Jedenastki, Maxa, Demogorgona i Holly składa się z 584 elementów i jest odpowiedni dla dzieci od 10 lat. Figurka Demogorgona ma 10 cm, Max ma 9 cm wysokości, a Jedenastka i Holly mają po 8 cm wysokości.

Figurki Jedenastki, Maxa, Demogorgona i Holly z serii LEGO BrickHeadz są dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie LEGO w cenie 179,99 złotych. O tym, jak prezentują, możecie przekonać się poniżej: