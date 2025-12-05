TYGO to tytuł koreańskiego filmu osadzonego w świecie Tylera Rake'a. Oficjalnie ogłoszono, że główne role zagrają Don Lee (koreańska gwiazda kina akcji), Lalisa Manobal (Biały Lotos, gwiazda K-Popu z Blackpink) oraz Lee Jin-uk (Squid Game). Za sterami serialu stoi Lee Sang Yong (znany z hitowej serii kina akcji Bezkarni z Donem Lee).
TYGO - komentarz aktorów
Trójka aktorów udzieliła komentarzy na temat związania się z franczyzą Tylera Rake'a. Don Lee powiedział, że ze studiem AGBO braci Russo pracował nad tym serialem od lat.
Lisa mówi tak:
Lee Jin-uk komentuje tak:
TYGO - opis fabuły
Tygo jako dziecko był żołnierzem, a teraz jest dorosłym najemnikiem, który po nieudanej misji chce zemścić się na koreańskim światku przestępczym.
Prace na planie ruszą niebawem. Data premiery nie jest znana. Nie wiadomo też, jak zostaną wprowadzone powiązania z Tylerem Rake'em.
Źródło: Netflix Tudum