Tyler Rake - koreański film z uniwersum ma obsadę. Gwiazda kina akcji i K-Popu w głównych rolach

Tyler Rake to popularna franczyza Netflixa. Poza tym, że w planach jest Tyler Rake 3, mamy również spin-off w postaci koreańskiego serialu. Nowe informacje o tym projekcie trafiły do sieci, na czele z obsadą.
Adam Siennica
Adam Siennica
Lisa - K-POP fot. materiały prasowe
TYGO to tytuł koreańskiego filmu osadzonego w świecie Tylera Rake'a. Oficjalnie ogłoszono, że główne role zagrają Don Lee (koreańska gwiazda kina akcji), Lalisa Manobal (Biały Lotos, gwiazda K-Popu z Blackpink) oraz Lee Jin-uk (Squid Game). Za sterami serialu stoi Lee Sang Yong (znany z hitowej serii kina akcji Bezkarni z Donem Lee).

TYGO - komentarz aktorów

Trójka aktorów udzieliła komentarzy na temat związania się z franczyzą Tylera Rake'a. Don Lee powiedział, że ze studiem AGBO braci Russo pracował nad tym serialem od lat.

- Jestem podekscytowany tym projektem, który rozwijaliśmy z AGBO od lat, i w końcu wchodzimy na plan. TYGO wprowadzi koreańską tożsamość do globalnego uniwersum Extraction. Nie możemy się doczekać, by wypuścić wybuchową energię do widzów na całym świecie.

Lisa mówi tak:

- Czuję się zaszczycona mogąc być częścią projektu i wdzięczna za okazję pracy z tak niezwykłymi aktorami. Granie w filmie akcji zawsze było moim marzeniem, więc móc zadebiutować w gatunku w takim projekcie jest wyjątkowe.

Lee Jin-uk komentuje tak:

- Jako fan franczyzy Tyler Rake czuję się zaszczycony dołączeniem do uniwersum. Szczególnie jestem podekscytowany i wdzięczny mogąc pracować z Donem, którego zawsze podziwiałem, ale również z Lisą. Zrobię, co w mojej mocy, by zrobić film, który spełni oczekiwania.

nullfot. materiały prasowe

TYGO - opis fabuły

Tygo jako dziecko był żołnierzem, a teraz jest dorosłym najemnikiem, który po nieudanej misji chce zemścić się na koreańskim światku przestępczym.

Prace na planie ruszą niebawem. Data premiery nie jest znana. Nie wiadomo też, jak zostaną wprowadzone powiązania z Tylerem Rake'em.

Źródło: Netflix Tudum

