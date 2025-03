W Polsacie jest co obejrzeć. Tych filmów nie możesz przegapić na przełomie marca i kwietnia

Źródło: Marvel

Wieczór z Polsatem? Czemu nie! Patrząc na to, co przeważnie przygotowuje telewizja, zawsze jest to gwarancją dobrej rozrywki. Wykazują się wyczuciem tego, czego widzowie mogą oczekiwać, co lubią i czego szukają. Czuć to w paśmie MEGAHIT, który jest emitowany w poniedziałki, ale także w innych dniach, gdy dobór filmu zdecydowanie przypada do gustu polskiej widowni oglądającej telewizję.

MEGAHIT – co obejrzeć w Polsacie?

Do końca miesiąca Polsat przygotował szereg atrakcji, które przyciągną do ekranu i są gwarancją dobrej zabawy. Począwszy od pasma MEGAHIT, które tym razem ma trzy kinowe hity, które cieszyły się niemałą popularnością. 24 i 31 marca to dwa filmy Marvel Studios, czyli przygody komiksowych superbohaterów z filmowego uniwersum Marvela. Na pierwszy ogień idzie Thor: miłość i grom, w którym obok Chrisa Hemswortha wystąpiła Natalie Portman. Jej postać Jane Foster stała się Potężną Thor ku zaskoczeniu jej dawnego wybranka serca. Zaintrygowani?! Tydzień później Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, czyli poruszający hołd dla zmarłego Chadwicka Bosemana, który zmarł przed decyzją o nakręceniu tej produkcji, więc trzeba było go pożegnać i wybrać nową Czarną Panterę. Świetne pomysły, dobry wizualnie styl i dużo emocji. A do tego świetna, wyróżniona nominacją do Oscara rola Angeli Bassett w roli matki T'Challi!

Natomiast 7 kwietnia pojawi się pierwszy kwietniowy MEGAHIT – wielkie podsumowaniu serii Park Jurajski, czyli powrót oryginalnych bohaterów z pierwszych części, którzy łączą siły z nowym pokoleniem w intrygującej historii. Mowa o Jurassic World: Dominion.

Thor: Miłość i Grom | MEGAHIT 24.03, poniedziałek 20:15

Bóg Piorunów (Chris Hemsworth) staje w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął – konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw (Christian Bale), pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby przeciwstawić mu się, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) oraz swoją byłą, Jane Foster (Natalie Portman), która – ku jego zdziwieniu – posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno..

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu | MEGAHIT 31.03, poniedziałek 20:15

Po śmierci króla T’Challi, królowa Ramonda (Angela Bassett) wraz z mieszkańcami bronią swojej ojczyzny przed interwencją światowych mocarstw. Czekają ich nowe wyzwania, więc bohaterowie łączą siły z War Dog Nakią (Lupita Nyong’o) i Evertem Rossem (Martin Freeman), by wytyczyć nowe szlaki dla królestwa Wakandy.

Jurassic World Dominion – MEGAHIT 07.04, poniedziałek godz. 20.10

Jurajska era osiąga swój epicki finał w tym filmie, kolejnej ekscytującej przygodzie w serii kinowych przebojów. Cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar dinozaury żyją obok ludzi na całym świecie i zagrażają ludzkości jako najpotężniejsze drapieżniki naszej planety. Podczas gdy wiele osób uważa, że prehistoryczne zwierzęta powinny zostać zabite, inni znaleźli sposób na czarnym rynku, aby nielegalnie je chwytać, sprzedawać i dystrybuować...

Jason Bourne w Polsacie

Matt Damon jako Jason Bourne porwał uwagę wielbicieli kina akcji. Na Polsacie będzie można obejrzeć dwie najnowsze odsłony franczyzy. 25 marca pojawi się Dziedzictwo Bourne'a, czyli próba zrobienia kontynuacji i spin-off w jednym – opowieść o innej postaci ze świata Jasona Bourne'a. Natomiast 1 kwietnia energiczny powrót Matta Damona do roli w filmie Jason Bourne. Jak do tej pory jest to ostatnia część serii, w której dzieje się wiele i na nudę narzekać nie można!

Dziedzictwo Bourne'a | 25.03, wtorek 22:15

Publiczne ujawnienie się Bourne’a pod koniec Ultimatum Bourne’a okazało się być iskrą, która mogła zagrozić latom badań nad stworzeniem skuteczniejszych agentów, prawdziwych wojowników. Teraz okazuje się, że istnieje mnóstwo programów wywiadowczych, a stworzony przez CIA Treadstone był jednym z wcześniejszych. Aaron Cross (Jeremy Renner) jest jednym z sześciu agentów programu Outcome. W przeciwieństwie do Treadstone CIA, agenci Outcome zostali przeszkoleni na potrzeby Departamentu Obrony. Bardziej niż zabójcy, agenci Outcome są przeznaczeni do udziału w samotnych, wyjątkowo ryzykownych, długoterminowych zadaniach wywiadowczych. Oba programy stworzył jeden człowiek, pułkownik Eric Byer (Edward Norton) – dyrektor tajnej agencji NRAG. Gdy przez akty dywersji Bourne’a jego szpiegowskie imperium chyli się ku upadkowi, wreszcie wychodzi on z cienia. Aby chronić siebie, postanawia wyeliminować wszystkich zaangażowanych, łącznie z naukowcami i badaczami medycznymi, którzy pomogli stworzyć te programy szpiegowskie. Odtąd zarówno agenci, jak i osoby, które ich nadzorują, stają się jego celem.

Jason Bourne | 01.04, wtorek 22:15

Była amerykańska agentka Nicky Parsons (Julia Stiles) dokonuje włamania do serwerów CIA, kradnąc tajne dane dotyczące nielegalnych programów agencji. Kobieta odnajduje byłego zabójcę, Jasona Bourne'a (Matt Damon), w Atenach, prosząc o pomoc w rozwikłaniu zagadki nowego programu szpiegowskiego o kryptonimie Iron Hand. W zamian Nicky oferuje informacje dotyczące śmierci ojca Jasona, który był założycielem programu Treadstone. Para bohaterów stawia czoło CIA kierowanemu przez nowego dyrektora, Roberta Deweya (Tommy Lee Jones) oraz agentowi (Vincent Cassel), który ma do wyrównania osobiste porachunki z Bournem. Kluczem do rozwiązania zagadki programu Iron Hand może być szefowa wydziału cybernetycznego CIA, Heather Lee (Alicia Vikander).

Polskie hity w Polsacie

Polsat nie zapomina o tym, że widz lubi polskie filmy! Zwłaszcza te popularne i kultowe. Nic więc dziwnego, że ich pierwszą propozycją jest słynna komedia Poranek kojota w reżyserii Olafa Lubeszenko, który nakręcił ten film po sukcesie hitu Chłopaki nie płaczą. Dobra zabawa gwarantowana! 26 marca, zapamiętajcie tę datę!

A co poza tym? Znakomita komedia Zróbmy sobie wnuka, w której nie braknie gwiazd na ekranie na czele z Andrzejem Grabowskim czy Małgorzatą Kożuchowską. Już 2 kwietnia.

Poranek kojota | 26.03, środa 21:50

Główny bohater Kuba (Maciej Stuhr) jest rysownikiem komiksów. To chłopak uczciwy, lojalny, ceniący przyjaźń, gotowy zaryzykować wszystko dla uczucia, które niespodziewanie pojawia się w jego życiu. Właśnie skończył pracę nad kolejnym dziełem. Przypadkiem, zastępując kolegę jako kelner na bankiecie, poznaje gwiazdę muzyki pop Noemi (Karolina Rosińska). Nie mając świadomości, kim naprawdę jest piękna dziewczyna, zakochuje się w niej i ze wzajemnością. Romans kwitnie, a Kuba żyje w błogiej nieświadomości. Tymczasem chłopak Noemi – niejaki Brylant (Michał Milowicz) – nie lubi konkurencji, a ma pokaźny dług u gangstera o ksywie Dziki (Janusz Józefowicz) i małżeństwo z popularną piosenkarką poprawiłoby stan jego budżetu. Także równie zamożny, co bezwzględny ojczym dziewczyny, Prezes (Tadeusz Huk), nie toleruje Kuby. A ci, których on nie lubi, kończą jako pokarm dla lwów w zoo. Przekonał się o tym przed laty ojciec Noemi. Kuba ma więc problem, duży problem i nie może ratować się z opresji, jak to zazwyczaj robią kojoty. Musi wymyślić i to szybko inny sposób, żeby dożyć poranka..

Zróbmy sobie wnuka | 02.04 środa 21:55

Doskonała komedia z udziałem polskich gwiazd: Grabowski, Żółkowska, Kożuchowska, Deląg, Bujakiewicz, Zamachowski. Maniek (Grabowski) i Gienia (Żółkowska) Koselowie to starsze małżeństwo prowadzące w samym centrum miasta ogromną plantację pomidorów. Oboje mają nadzieję, że wkrótce ich dzieci przejmą kontrolę nad rodzinnym biznesem. Niestety, ani syn Janek (Deląg), ani córka Zosia (Kożuchowska) – nie chcą prowadzić „pomidorowego” interesu. Pewnego dnia u Mańka pojawia się Gustaw Mytnik (Zamachowski), wysłannik tajemniczego biznesmena, który oferuje mu kupno plantacji. Jak się okazuje, pan Kosela nawet nie myśli o odsprzedaniu dorobku swojego życia. Jednak nie przewidział jednego – biznesmen zechce wykorzystać jego najsłabszy punkt, aby zdobyć to, czego pragnie.