Hannah Montana bez Miley Cyrus? Lubiana aktorka walczyła o tę rolę

Lucy Hale, doskonale znana fanom serialu Słodkie kłamstwa, w rozmowie z Buzzfeed zdradziła, że wzięła udział w castingu do hitu Hannah Montana. Była jedną z osób branych pod uwagę obok Miley Cyrus.

Lucy Hale jako Hannah Montana

Oczywiście teraz wiemy, że aktorka tego castingu nie wygrała, ale tak wspomina to ważne dla niej doświadczenie:

- Miało to miejsce kilka lat przed tym, jak zatrudnili Miley. Pamiętam to przesłuchanie, bo było nagrywane w Tennessee. To dzięki niemu chciałam zostać aktorką. Pamiętam to bardzo wyraźnie. Było fajnie.

Co ciekawe, Lucy Hale zadebiutowała jako aktorka również w produkcji dla najmłodszych. W wieku 15 lat dostała pierwszą rolę w serialu Nickelodeona Drake i Josh. Sama Hale wspomina, że choć była to tylko jedna scena, czuła ogromne zdenerwowanie i stres.

Hale przyznaje, że obok każdego castingu, w którym usłyszała „tak” i dostała rolę, było około 200 innych, w których jej odmawiano. Wspomina, że walczyła o role w takich projektach jak Pitch Perfect, Pięćdziesiąt twarzy Greya czy Lakier do włosów z 2009 roku.