Superman: ta piosenka znów podbiła listy przebojów dzięki filmowi. Znacie Punkrocker?

Superman z Davidem Corenswetem w roli głównej potrzebował zaledwie kilku dni, aby stać się prawdziwym kinowym hitem. Dzieło Jamesa Gunna w Ameryce Północnej zadebiutowało z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali. Dzięki temu jest on na dobrej drodze, aby pobić rekord w box office. Okazuje się, że przez nowego Supermana podbijane są nie tylko kina, ale też listy przebojów. Jedna z piosenek z soundracku składającego się z mocnych brzmień z popowych utworów w szczególności przypadła do gustu widzom i po latach znów stała się wielkim hitem.

Piosenka Punkrocker znów stała się hitem po premierze Supermana

Piosenka Punkrocker w wykonaniu grupy Teddybears i uważanego za „ojca chrzestnego muzyki punk” Iggy'ego Popa była wielkim hitem na początku lat 2000. Po premierze Supermana, gdzie pojawiła się a napisach końcowych, znów wyniosła się na podium listy przebojów, tym razem na Spotify. Według rankingu Spotify Daily Viral Song Global, Punkrocker obecnie zajmuje tam 2. miejsce. Na liście króluje za to utwór Golden z animowanego hitu Netflixa K-popowe łowczynie demonów. Według danych serwisu Luminate, liczba odsłuchań utworu Punkrocker wzrosła z 1 572 streamów na dzień 4 lipca 2025 roku do prawie 190 500 już dzień po kinowej premierze Supermana.

Tak Iggy Pop zareagował na sukces piosenki Punkrocker

Przypomnijmy, że Iggy Pop niedawno zareagował na sukces Punkrockera. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter 78-latek nie ukrywał, że bardzo cieszy się z tego, że utwór w jego wykonaniu stał się częścią filmu i stwierdził: ''zawsze uważałem, że ten utwór ma duszę''.

Piosenki Punkrocker możecie posłuchać poniżej: