Sylvester Stallone zaprzeczył, że chciał skraść serce Pameli Anderson drogimi prezentami. Tak zareagowała

Pamela Anderson po raz kolejny odniosła się do kontrowersyjnej historii związanej z Sylvestrem Stallone, którą po raz pierwszy poruszyła w autobiograficznym dokumencie Pamela: Historia miłosna z 2023 roku. Aktorka ujawniła wówczas, że hollywoodzki gwiazdor miał zaproponować jej luksusowe prezenty w zamian za to, by została jego „dziewczyną numer jeden”. 79-letni Stallone stanowczo zaprzeczył tym twierdzeniom za pośrednictwem swojego rzecznika. Teraz temat powrócił podczas programu Watch What Happens Live with Andy Cohen, gdzie Pamela, występująca u boku Liama Neesona, wzięła udział w segmencie Plead the Fifth. To część show, w której goście muszą odpowiadać na trudne pytania lub zdecydować się na milczenie. Jedno z nich dotyczyło właśnie reakcji aktora na słowa Anderson zawarte w filmie.

Tak Pamela Anderson skomentowała zaprzeczenia Stallone’a

Pamela Anderson postanowiła ponownie odnieść się do głośnych słów, które wypowiedziała w swoim dokumencie sprzed dwóch lat, dotyczących Sylvestra Stallone. Aktorka ujawniła wówczas, że hollywoodzki gwiazdor miał zaproponować jej mieszkanie oraz Porsche w zamian za relację i uprzywilejowane miejsce w jego życiu. Rewelacje te szybko wywołały falę komentarzy, jednak sam Stallone stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Jego przedstawiciel podkreślił, że słowa Anderson są nieprawdziwe i nigdy nie padły z ust aktora. Przypomnijmy, że Sylvester Stallone od 1997 roku jest mężem Jennifer Flavin, z którą ma trzy dorosłe córki. Wcześniej był żonaty z Brigitte Nielsen, a z pierwszą żoną, Sashą Czack, doczekał się dwóch synów – Sage’a, który zmarł w 2012 roku, oraz Seargeoha.

W programie Andy’ego Cohena Pamela Anderson ponownie została zapytana o całą sprawę. Kiedy prowadzący przypomniał jej tamtą historię oraz odniósł się do zaprzeczenia Stallone’a, aktorka zareagowała z rozbawieniem:

Cóż, jak można coś takiego zmyślić, prawda? To było dość konkretne.

Cohen żartobliwie dopytywał, czy istnieje może inny samochód, który mógłby ją przekonać, na co Pamela odpowiedziała z uśmiechem, że może Shelby Cobra, ale szybko dodała, że to żart. Podczas tego samego odcinka, w którym gościem był także Liam Neeson, temat nabrał jeszcze bardziej humorystycznego tonu. Cohen zapytał Neesona, czy zaoferował już Anderson Porsche, na co oboje odpowiedzieli śmiechem, potwierdzając, że jeszcze nie. W tej samej audycji Anderson zdecydowała się zachować dyskrecję, gdy została zapytana o swoje relacje z byłymi mężami.

Warto dodać, że wspomnienia Pameli zostały również opisane w książce Pamela, a love story, gdzie aktorka wróciła do czasów swojego debiutu w Hollywood i wyraźnie zaznaczyła, że nie interesowała ją taka forma relacji, ponieważ marzyła o miłości, a nie o transakcji.