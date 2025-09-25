To tam odbędzie się Sylwester TVP. Impreza przenosi się do innego miasta

fot. materiały prasowe

Już wiadomo, gdzie Telewizja Polska zorganizuje tegoroczny koncert sylwestrowy. Przypomnijmy, że Gazeta Wyborcza już w sierpniu 2025 roku przekazała, że w nadchodzących latach impreza ta ma odbywać się w różnych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na taki pomysł wpadł marszałek województwa. Potem przystali na niego prezydenci miast.

Gdzie odbędzie się Sylwester TVP w 2025 roku?

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, w 2025 roku sylwestrowy koncert Telewizji Polskiej odbędzie się w Katowicach. Dokładna lokalizacja imprezy nie została jeszcze ujawniona. Wspomniany portal postanowił skontaktować się z Urzędem Miasta Katowice z zapytaniem, czy umowa z TVP na organizację imprezy została już podpisana. Rzeczniczka prasowa Sandra Hajduk w odpowiedzi przekazała:

Organizatorami wydarzenia jest Urząd Marszałkowski i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Miasto Katowice ma pełnić rolę gospodarza tegorocznej imprezy sylwestrowej, ale to nie miasto podpisuje umowę dotyczącą finansowania wydarzenia.

Jak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej, po Katowicach sylwester TVP miałby zawitać do Sosnowca i Bytomia.

Kto wystąpi na Sylwestrze TVP w 2025 roku?

Dotychczas wiadomo, że Telewizja Polska zaprosiła na nachodzący sylwestrowy koncert Marylę Rodowicz oraz Malika Montanę, którzy wystąpią w duecie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku widzowie TVP mogli zobaczyć na scenie między innymi Andrzeja Piasecznego, Michała Szpaka, Afromental, Nataszę Urbańską oraz Sarę James. Nie zabrakło też zagranicznej gwiazdy, czyli Bryana Adamsa.