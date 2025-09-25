placeholder
Reklama
placeholder

To tam odbędzie się Sylwester TVP. Impreza przenosi się do innego miasta

W 2025 roku Telewizja Polska również zorganizuje sylwestrowy koncert. Tym razem impreza przeniesie się jednak w inne miejsce i nie odbędzie się w Chorzowie. Już wiadomo, gdzie tym razem artyści wspólnie z publicznością oraz widzami przywitają Nowy Rok.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sylwester 
tvp
Sylwester z Dwójką logo fot. materiały prasowe
Reklama

Już wiadomo, gdzie Telewizja Polska zorganizuje tegoroczny koncert sylwestrowy. Przypomnijmy, że Gazeta Wyborcza już w sierpniu 2025 roku przekazała, że w nadchodzących latach impreza ta ma odbywać się w różnych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na taki pomysł wpadł marszałek województwa. Potem przystali na niego prezydenci miast. 

Gdzie odbędzie się Sylwester TVP w 2025 roku?

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, w 2025 roku sylwestrowy koncert Telewizji Polskiej odbędzie się w Katowicach. Dokładna lokalizacja imprezy nie została jeszcze ujawniona. Wspomniany portal postanowił skontaktować się z Urzędem Miasta Katowice z zapytaniem, czy umowa z TVP na organizację imprezy została już podpisana. Rzeczniczka prasowa  Sandra Hajduk w odpowiedzi przekazała:

Organizatorami wydarzenia jest Urząd Marszałkowski i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Miasto Katowice ma pełnić rolę gospodarza tegorocznej imprezy sylwestrowej, ale to nie miasto podpisuje umowę dotyczącą finansowania wydarzenia.

Jak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej, po Katowicach sylwester TVP miałby zawitać do Sosnowca i Bytomia.

Kto wystąpi na Sylwestrze TVP w 2025 roku?

Dotychczas wiadomo, że Telewizja Polska zaprosiła na nachodzący sylwestrowy koncert Marylę Rodowicz oraz Malika Montanę, którzy wystąpią w duecie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku widzowie TVP mogli zobaczyć na scenie między innymi Andrzeja Piasecznego, Michała Szpaka, Afromental, Nataszę Urbańską oraz Sarę James. Nie zabrakło też zagranicznej gwiazdy, czyli Bryana Adamsa. 

Źródło: Wirtualne Media

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sylwester 
tvp
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Nikt tego nie chce - 2. sezon
-

Ukochana komedia romantyczna powraca! Zwiastun 2. sezonu Nikt tego nie chce

2 Prime Video
-

Amazon zapłaci 2,5 miliarda dolarów w ramach kary. Powodem subskrypcja Prime Video

3 Na skraju jutra
-

Na skraju jutra 2 w produkcji. Tom Cruise wróci do pętli czasowej

4 Dom pełen dynamitu
-

Tajemniczy atak na Stany Zjednoczone. Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu

5 Kosmiczne jaja
-

Kosmiczne Jaja 2 z coraz szerszą obsadą. Powracają kolejne stare nazwiska

6 Halloween
-

Growe Haloween z datą premiery i gameplayem. Kiedy zagramy Michaelem Myersem?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 3. odcinek? WYNIKI z 19.09

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV