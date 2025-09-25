To tam odbędzie się Sylwester TVP. Impreza przenosi się do innego miasta
W 2025 roku Telewizja Polska również zorganizuje sylwestrowy koncert. Tym razem impreza przeniesie się jednak w inne miejsce i nie odbędzie się w Chorzowie. Już wiadomo, gdzie tym razem artyści wspólnie z publicznością oraz widzami przywitają Nowy Rok.
Już wiadomo, gdzie Telewizja Polska zorganizuje tegoroczny koncert sylwestrowy. Przypomnijmy, że Gazeta Wyborcza już w sierpniu 2025 roku przekazała, że w nadchodzących latach impreza ta ma odbywać się w różnych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na taki pomysł wpadł marszałek województwa. Potem przystali na niego prezydenci miast.
Gdzie odbędzie się Sylwester TVP w 2025 roku?
Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, w 2025 roku sylwestrowy koncert Telewizji Polskiej odbędzie się w Katowicach. Dokładna lokalizacja imprezy nie została jeszcze ujawniona. Wspomniany portal postanowił skontaktować się z Urzędem Miasta Katowice z zapytaniem, czy umowa z TVP na organizację imprezy została już podpisana. Rzeczniczka prasowa Sandra Hajduk w odpowiedzi przekazała:
Jak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej, po Katowicach sylwester TVP miałby zawitać do Sosnowca i Bytomia.
Kto wystąpi na Sylwestrze TVP w 2025 roku?
Dotychczas wiadomo, że Telewizja Polska zaprosiła na nachodzący sylwestrowy koncert Marylę Rodowicz oraz Malika Montanę, którzy wystąpią w duecie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku widzowie TVP mogli zobaczyć na scenie między innymi Andrzeja Piasecznego, Michała Szpaka, Afromental, Nataszę Urbańską oraz Sarę James. Nie zabrakło też zagranicznej gwiazdy, czyli Bryana Adamsa.
Źródło: Wirtualne Media