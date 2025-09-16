Pierwsze gwiazdy sylwestra w TVP. Maryla Rodowicz wystąpi z raperem

YouTube @marylarodowicz3349

To będzie spektakularny powrót na scenę. Po dwóch latach nieobecności Maryla Rodowicz ponownie pojawi się na wielkiej scenie Telewizji Polskiej, by uświetnić Sylwester z Dwójką. Legendarna wokalistka w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że sama nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Sylwestrowa gala ma być pełna niezapomnianych atrakcji, a Maryla Rodowicz wystąpi w towarzystwie znakomitych artystów. Już teraz wiadomo, że u jej boku pojawi się znany polski raper i producent muzyczny - Malik Montana.

Maryla Rodowicz i Malik Montana pierwszymi ogłoszonymi gwiazdami Sylwestra z Dwójką

Po latach nieobecności Maryla Rodowicz ponownie pojawi się na scenie Telewizji Polskiej podczas Sylwestra z Dwójką 2025. Wieści na temat powrotu legendarnej wokalistki jako pierwsze przekazał magazyn Super Express. Choć jeszcze na początku 2025 roku artystka nie ukrywała swojego rozgoryczenia wobec TVP, obecnie wszelkie dawne nieporozumienia miały zostać rozwiązane i wokalistka przyjęła zaproszenie do udziału w sylwestrowym widowisku. W rozmowie z Plejadą podkreśliła, że przez ostatnie dwa lata nie pojawiała się na żadnych koncertach organizowanych przez telewizję publiczną, mimo że co tydzień odbywały się letnie wydarzenia:

Bardzo się cieszę, bo przez dwa lata nigdzie mnie nie zapraszali. Miałam bana na wszystko.

Sylwester z Dwójką 2025 ma być widowiskiem, w którym zadbano o zróżnicowany program dla widzów w każdym wieku. Jedna z największych gwiazd polskiej estrady ma być najjaśniejszym punktem wieczoru, a organizatorzy przygotowali także liczne niespodzianki oraz repertuar obejmujący zarówno stare przeboje, jak i nowe hity. Jednym z artystów, którzy pojawią się na scenie u boku Maryli, będzie Malik Montana, który ma wnieść dodatkową dawkę energii i nowoczesnego brzmienia do sylwestrowego show.

Przypomnijmy, że podczas sylwestra w 2024 roku Maryla Rodowicz zachwycała publiczność na scenie Polsatu, m.in. w duecie z Roxie Węgiel.