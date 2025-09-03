Taniec z gwiazdami 17: numery par do głosowania. Jak głosować?

fot. materiały prasowe

Od niedzieli 14 września 2025 roku w Polsacie można oglądać jubileuszową 17. edycję Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w naszym kraju. O Kryształową Kulę w tej wyjątkowej odsłonie powalczą gwiazdy takie jak Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz i Katarzyna Zillmann. To właśnie ona została pierwszą uczestniczką w historii polskiej edycji programu, która zatańczy w parze z kobietą. Niedługo przed emisją pierwszego odcinka jubileuszowej edycji producenci ujawnili, jak wygląda numeracja par.

Numery par 17. edycji Tańca z Gwiazdami

W 17. edycji Tańca z Gwiazdami ostatecznie wystąpi 11 par. Początkowo miało być ich 12. Michał Czernecki, który miał zatańczyć w parze z Julią Suryś, w ostatniej chwili musiał jednak wycofać się z programu z powodu kontuzji, której doznał podczas jednego z treningów. Oto jakie numery otrzymały pozostałe pary:

Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka

Maurycy Popiel i Sara Janicka Para nr 2: Lanberry i Piotr Musiałkowski

Lanberry i Piotr Musiałkowski Para nr 3: Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko Para nr 5: Aleksander Sikora i Daria Syta

Aleksander Sikora i Daria Syta Para nr 6: Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz Para nr 7: Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska Para nr 8: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska Para nr 10: Katarzyna Zillman i Janja Lesar

Katarzyna Zillman i Janja Lesar Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Jak głosować na pary w Tańcu z Gwiazdami?

Na pary w 17. edycji Tańca z Gwiazdami będzie można głosować wysyłając SMS pod wskazany w trakcie emisji programu numer lub w aplikacji mobilnej.

