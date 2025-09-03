Reklama
Taniec z gwiazdami 17: numery par do głosowania. Jak głosować?

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Niedługo przed jej emisją stało się jasne, jaki numer otrzymała każda z par, która tym razem powalczy o Kryształową Kulę. Wiadomo też, w jaki sposób będzie można głosować na swoich faworytów.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Grafika promująca Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe
Od niedzieli 14 września 2025 roku w Polsacie można oglądać jubileuszową 17. edycję Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w naszym kraju. O Kryształową Kulę w tej wyjątkowej odsłonie powalczą gwiazdy takie jak Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz i Katarzyna Zillmann. To właśnie ona została pierwszą uczestniczką w historii polskiej edycji programu, która zatańczy w parze z kobietą. Niedługo przed emisją pierwszego odcinka jubileuszowej edycji producenci ujawnili, jak wygląda numeracja par

Numery par 17. edycji Tańca z Gwiazdami

W 17. edycji Tańca z Gwiazdami ostatecznie wystąpi 11 par. Początkowo miało być ich 12. Michał Czernecki, który miał zatańczyć w parze z Julią Suryś, w ostatniej chwili musiał jednak wycofać się z programu z powodu kontuzji, której doznał podczas jednego z treningów. Oto jakie numery otrzymały pozostałe pary:

  • Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka
  • Para nr 2: Lanberry i Piotr Musiałkowski
  • Para nr 3: Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
  • Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
  • Para nr 5: Aleksander Sikora i Daria Syta
  • Para nr 6: Ewa Minge i Michał Bartkiewicz
  • Para nr 7: Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
  • Para nr 8: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
  • Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska
  • Para nr 10: Katarzyna Zillman i Janja Lesar
  • Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Jak głosować na pary w Tańcu z Gwiazdami?

Na pary w 17. edycji Tańca z Gwiazdami będzie można głosować wysyłając SMS pod wskazany w trakcie emisji programu numer lub w aplikacji mobilnej.

Taniec z Gwiazdami 17 - uczestnicy

Ewa Minge (projektantka mody): Swoją przygodę z modą i luksusowym wzornictwem przemysłowym rozpoczęła w latach 90. Swoje autorskie kolekcje ubrań prezentowała na najważniejszych pokazach na całym świecie. W jej kreacjach prezentowały się publicznie takie osobowości jak Kelly Rowland, Cheryl Cole, Paris Hilton, La Toya Jackson, Ivana Trump czy Adriana Karembeu. Widzowie znają ją między innymi z roli jurorki w programie Polsatu „Supermodelka Plus Size” i „Make me over. Wielka zmiana” w Polsat Cafe.

Ewa Minge na zdjęciu promującym 17. edycję programu Taniec z Gwiazdami
fot. materiały prasowe Polsat
Źródło: Polsat

