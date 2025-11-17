fot. Polsat

Wielki finał jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami odbył się w niedzielę 16 listopada 2025 roku. Kryształową Kulę oraz czek na 200 tysięcy złotych wygrał influencer Mikołaj "Bragi" Bagiński, który tańczył w parze z Magdaleną Tarnowską. Decyzją widzów trzecie miejsce zajęli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, a drugie Maurycy Popiel i Sara Janicka. Zgodnie z zapowiedzą twórców w jubileuszowej odsłonie tanecznego show nie zabrakło nie tylko gorących nazwisk, ale też specjalnych odcinków i występów uczestników poprzednich edycji. Już wiadomo, że Taniec z Gwiazdami ponownie dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń wiosną 2026 roku.

Taniec z Gwiazdami 18 od marca 2026 roku w Polsacie

Jeśli jesteście fanami Tańca z Gwiazdami, koniecznie zarezerwujcie sobie wolny wieczór w niedzielę 1 marca 2026 roku. To właśnie tego dnia w Polsacie wystartuje 18. edycja programu. Na parkiecie z pewnością nie zabraknie kolejnych gorących nazwisk, które nie raz zaskoczą widzów i obecną w studiu publiczność swoimi tanecznymi umiejętnościami. Warto obserwować media społecznościowe programu, gdyż to właśnie tam będą pojawiać się informacje ma temat nadchodzącego sezonu, w tym uczestnikach, który wiosną powalczą o Kryształową Kulę.