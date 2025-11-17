Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Doktor Fate wróci w "kolejnym Supermanie". Co Pierce Brosnan miał na myśli?

Pierce Brosnan debiutował w DCEU, a konkretnie w filmie Black Adam, w którym zagrał Doktora Fate'a. Aktor twierdzi, że ma powrócić w kolejnym filmie o Supermanie. Tylko co miał na myśli naprawdę?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Pierce Brosnan 
Man of Tomorrow
Black Adam fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

Black Adam z Dwaynem Johnsonem miał przywrócić DCEU na odpowiednie tory, ale tak się nie stało. Film okazał się klapą finansową i nie przypadł do gustu krytykom. Jednym z chwalonych elementów był Doktor Fate, którego grał Pierce Brosnan. Mówiło się nawet o potencjalnym projekcie z udziałem tego superbohatera, ale ostatecznie Warner Bros. zdecydowało się na usunięcie DCEU i przekazanie pałeczki Jamesowi Gunnowi, który wystartował z nowym uniwersum. Ku zaskoczeniu wszystkich - Pierce Brosnan twierdzi, że Doktor Fate powróci w kolejnym filmie z Supermanem.

Człowiek ze stali vs. Superman - Snyder wskazuje większy hit. DC Crime to nie nazwa nowego serialu

Aktor porozmawiał w tej sprawie z GQ i odniósł do odbioru Black Adama. Zapytano go również o to, czy stara się o rolę np. w Marvelu:

Nie. Nigdy się nie starałem o rolę. Wiedzą mnie znaleźć jeśli są zainteresowani.

Słyszałem, że Doktor Fate miał dostać swój własny serial albo film. Ma też być w kolejnym Supermanie. Bardzo mi się podobała filozofia wyznawana przez tę postać i byłbym otwarty na powrót do roli.

Należy się teraz zastanowić, co aktor dokładnie miał na myśli. Istnieje opcja, że chodziło mu o Człowieka ze stali 2, o którym dużo się mówiło w okolicach premiery Black Adama - w końcu w tej produkcji powrócił nawet Henry Cavill jako Superman. Z drugiej strony media podkreślają, że aktor nie wyrażał się w czasie przeszłym, ale teraźniejszym i to może wskazywać na udział w Man of Tomorrow. Byłoby to jednak zadziwiające, ponieważ do tej pory nie pojawiła się nawet jedna plotka wskazująca, że Doktor Fate miałby pojawić się w kolejnym filmie Jamesa Gunna.

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Pierce Brosnan 
Man of Tomorrow
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Man of Tomorrow Sci-Fi

6,1

2022
Oglądaj TERAZ Black Adam Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Varanasi
-

Indie szykują Bonda i Indianę Jonesa w jednym. Mało? W filmie będą też podróże w czasie

2 24. Dzień próby (2001) - 74%
-

Ethan Hawke o "przerażającej" współpracy z Denzelem Washingtonen. Zrobił mu prawdziwy dzień próby

3 Concord
-

Pamiętacie jeszcze Concord? Grupa fanów "wskrzesiła" grę

4 Seth Meyers
-

Seth Meyers na celowniku Donalda Trumpa. Kolejny prowadzący pożegna się z talk-show?

5 Alyssa Carson: Ready for Liftoff - serial science fiction
-

Ten serial science fiction będzie przełomem. Mars ożyje jak nigdy, ale produkcja wywoła burzę

6 Adam Sandler – 440 mln USD
-

Jeden z najlepszych aktorów wszech czasów, mimo 6 Złotych Malin. Chalamet chwali gwiazdora

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV