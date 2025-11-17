Reklama
Indie szykują Bonda i Indianę Jonesa w jednym. Mało? W filmie będą też podróże w czasie

Varanasi to nowy film słynnego reżysera S.S. Rajamouli​ego, który będzie prawdziwym miszmaszem gatunków na ogromną skalę. Widzimy w nim inspiracje Indianą Jonesem, elementy Jamesa Bonda, a także podróże w czasie rodem z widowiska sci-fi. Zobaczcie sami.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Varanasi 
james bond RRR Indiana Jonas
Varanasi Fot. Materiały prasowe
Nadchodzi indyjski blockbuster Varanasi z Priyanką Choprą Jonas w roli głównej. Reżyserem jest S.S. Rajamouli, który ma na koncie doceniony przez krytyków film RRR, który zdobył Oscara i Złoty Glob za piosenkę Naatu Naatu. Twórca jest znany z epickich i widowiskowych produkcji. 

Nie ma jeszcze oficjalnego opisu fabuły. Wiemy jednak, że Varanasi ma łączyć ze sobą hinduską mitologię i podróże w czasie. Rajamouli stwierdził, że jedną z największych inspiracji jest dla niego Indiana Jones. Biorąc jednak fakt, że w pierwszych zapowiedziach widzimy, jak postacie strzelają z broni palnej, w produkcji pojawią się również elementy rodem z Jamesa Bonda. Mamy więc do czynienia z ciekawą mieszankę akcyjniaka, sci-fi i filmu przygodowego

Varanasi - zapowiedź, plakaty i szalona fabuła

W pierwszym zwiastunie widzimy zarys historii. Klip zaczyna się w mieście Varanasi w roku 512. Potem następuje skok w czasie do asteroidy spadającej na ziemię w roku 2027. Następnie skaczemy po kolejnych różnych lokacjach w czasie i przestrzeni, takich jak Antarktyda, Afryka czy Indie, oglądając zatopione statki, pędzące zwierzęta, tajemnicze rzeźby i potężnych wojowników w trakcie bitwy. Już w tej zapowiedzi czuć mieszankę różnych gatunków z sci-fi na czele. 

Priyanka Chopra Jonas zagra główną bohaterkę o imieniu Mandakini. Na jednym z pierwszych plakatów widać jej postać ubraną w tradycyjne sari, mierzącą z pistoletu na tle lecących kul. Ten obraz może kojarzyć się z Jamesem Bondem. W obsadzie jest także Mahesh Babu, który zagra dwie role, Rudhry i Lorda Ramy. Z nim również pokazano grafikę, na której jako Rudhra jedzie na byku w bojowym nastroju. Tak też kończy się pierwszy klip. 

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź wideo i plakaty indyjskiego blockbustera Varanasi. Warto zauważyć, że na razie reakcje widzów są bardzo pozytywne. Nic dziwnego, ponieważ S.S. Rajamouli ma świetną reputację i ogromną bazę fanów, a to może być największy projekt w jego karierze

Varanasi - zapowiedź wideo

Varanasi - zapowiedź wideo
Varanasi będzie miało światową premierę w 2027 roku. Nie znamy jednak dokładnej daty. 

Źródło: CBR

