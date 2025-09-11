placeholder
Taniec z Gwiazdami: to oni wygrali poprzednie edycje. Pamiętacie ich występy?

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarczy widzom niezapomnianych emocji. ​O Kryształową Kulę tym razem powalczą wyjątkowo gorące naziwska. Zobaczcie, komu dotychczas udało się sięgnąć po główną nagrodę w polskiej odsłonie Tańca z Gwiazdami.
Klaudia Woźniak
Zdjęcia promujące Taniec z Gwiazdami fot. Polsat
Wyjątkową odsłonę Tańca z Gwiazdami można oglądać w Polsacie od 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w naszym kraju. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was galerię przedstawiającą wszystkie pary, którym dotychczas udało się sięgnąć po Kryształową Kulę.

Taniec z Gwiazdami: zwycięzcy wszystkich edycji 

Wśród uczestników jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami nie zabrakło wyjątkowo gorących nazwisk. Widzowie mogą oglądać taneczne zmagania między innymi Mai Bohosiewicz, Ewy Minge, Lanberry Tomasza Karolaka, Marcina Rogacewicza oraz Katarzyny Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu, która zatańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. W jubileuszowej edycji nie zabraknie również odcinka specjalnego, w którym widzowie będą świadkami powrotu gwiazd oraz tancerzy znanych z poprzednich odsłon programu. 

W oczekiwaniu na kolejne niezapomniane emocje, poniżej możecie zobaczyć, kto znalazł się w gronie laureatów tanecznego show. W galerii znajdują się zdjęcia zwycięskich par od 1. do 29. edycji programu:

Zwycięzcy 1. edycji Tańca z Gwiazdami: Olivier Janiak i Kamila Kajak

Zwycięzcy 1. edycji Tańca z Gwiazdami: Olivier Janiak i Kamila Kajak
fot. IMDb
Źródło: IMDb / Polsat

