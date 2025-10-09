The Floor z kolejnym sezonem. Jak zgłosić się na casting?

fot. materiały prasowe TVN

The Floor to szczególnie dynamiczny teleturniej. Do tej pory zrealizowano go w ponad 20 krajach. Bierze w nim udział 100 uczestników, którzy stają do walki w serii pojedynków na najbardziej spektakularnej arenie quizowej na świecie. Kategorie pytań są różnorodne – od sportowców i hollywoodzkich aktorów, przez kultowe budynki, po faunę i florę. Przypomnijmy, że pierwsza polska edycja teleturnieju zadebiutowała na antenie TVN w maju 2025 roku, zastępując w wieczornym paśmie Milionerów. W związku z tym, że nowy format szybko przypadł do gustu widzom, producenci podjęli decyzję o jego kontynuacji. Drugi sezon The Floor można było oglądać od września 2025 roku, a jego wielki finał miał miejsce na początku października. 3. sezon teleturnieju wystartował zaledwie kilka dni później. Już wiadomo, że w 2026 roku The Floor także doczeka się kolejnych odcinków.

Uczestnicy The Floor poszukiwani

Wszystko wskazuje na to, że The Floor dostarczy widzom wielkich emocji również wiosną 2026 roku. Niedługo po emisji wielkiego finału 2. sezonu teleturnieju na jego oficjalnej stronie pojawiła się informacja, że poszukiwania uczestników kolejnej edycji już się rozpoczęły. Chętni do udziału w The Floor najpierw muszą zarejestrować się online, a następnie udać się na castingi, które odbędą się w Warszawie w październiku i listopadzie 2025 roku.

Nagrania do kolejnego sezonu The Floor zostały zaplanowane na styczeń i luty 2026 roku. Odcinki ponownie będą realizowane w Holandii, pod Amsterdamem.