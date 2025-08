To ona zastąpi Lanberry w The Voice of Poland. Już kiedyś była trenerką

fot. Waldemar Kompała/TVP

Prace na planie nowych edycji The Voice of Poland, The Voice Kids oraz The Voice Senior rozpoczną się już niebawem. Już wiadomo, że we wszystkich trzech odsłonach muzycznego formatu nie zabraknie zmian. Przypomnijmy, że w roli trenera w 9. edycji The Voice Kids zadebiutuje Tribbs, który zastąpi Nataszę Urbańską. W piątek 1 sierpnia 2025 roku stało się jasne, kto zajmie miejsce Lanberry, która jakiś czas temu zakończyła swoją przygodę z The Voice of Poland. Okazuje się, że w 16. edycji programu na obrotowy fotel powróci wokalistka, która była trenerką kilka lat temu.

Margaret trenerką w 16. edycji The Voice of Poland

W 16. edycji The Voice of Poland trenerką po raz kolejny będzie Margaret. Przypomnijmy, że wokalistka zadebiutowała w tej roli w 10. edycji programu. U jej boku zasiadali wówczas Kamil Bednarek, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Debiutując w roli trenerki, Margaret udało się osiągnąć niemały sukces - podopieczny z jej drużyny, Tadeusz Seibert, zajął 3. miejsce w wielkim finale. Z okazji powrotu do programu Margaret potwierdziła swój udział w 16. edycji The Voice of Poland, udostępniając w mediach społecznościowych nagranie, w którym przekazała:

Cześć kochani, tu Margaret. Tak szczerze, to marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu - wracam do „The Voice of Poland". Bardzo się cieszę, że po sześciu latach znowu mogę zasiąść na tym fotelu. Przez te sześć lat bardzo mocno inwestowałam w swój rozwój artystyczny, muzyczny, osobowościowy. Dlatego tym bardziej chcę i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłam przez te lata.

Margaret wróciła też wspomnieniami do edycji, w której po raz pierwszy zmierzyła się z rolą trenerki:

Pamiętam, że te sześć lat temu to był taki bardzo burzliwy moment w moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Dlatego cieszę się, że ta burza minęła, i że teraz ładnie świeci słońce, i że będziemy tej jesieni mogli się widzieć co tydzień. Do zobaczenia.

Nie wiadomo jeszcze, kto tym razem zasiądzie na obrotowych fotelach u boku Margaret. Premiera 16. edycji The Voice of Poland zaplanowana jest na 6 września. Nową edycję ponownie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał.