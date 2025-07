The Voice Senior z nowym prowadzącym. Znacie go z popularnego teleturnieju

fot. Waldemar Kompała, TVP

Prace na planie nowych edycji The Voice of Poland, The Voice Kids oraz The Voice Senior rozpoczną się już niebawem. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że we wszystkich trzech odsłonach muzycznego formatu nie zabraknie zmian w składzie trenerów. Przypomnijmy, że swoją przygodę z The Voice dotychczas zakończyły Natasza Urbańska, Lanberry oraz Małgorzata Ostrowska. Okazuje się, że w przypadku The Voice Senior zmiany nastąpiły również w składzie prowadzących.

Łukasz Nowicki nowym prowadzącym The Voice Senior

Łukasz Nowicki zastąpi Roberta Stockingera i poprowadzi 7. edycję The Voice Senior wraz z Martą Manowską. Aktor dobrze znany widzom z roli prowadzącego popularny teleturniej Postaw na milion przekazał, że nowa funkcja to spełnienie jego marzeń:

Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji, ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie „The Voice Senior”. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60 plus niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię - nie zawsze łatwą i radosną.

Łukasz Nowicki stwierdził też, że nie może się już odczekać spotkań z seniorami oraz pracy z Martą Manowską:

Nie mogę się już doczekać spotkań z naszymi seniorami, bo wiem, że wyzwolą we mnie ogromne emocje. To program, który – choć znany już wszystkim – wciąż potrafi zaskoczyć, właśnie dzięki naszym uczestnikom. Oni nie walczą o zwycięstwo. Oni spełniają marzenia, dzielą się swoją prawdą, przeżywają kolejną fascynującą przygodę swojego życia. Dzięki ludziom nie traktuję tego programu jak pracy, lecz jako przyjemność. To piękna symbioza pomiędzy realizowaniem się jako człowiek a zarabianiem na rodzinę, kredyty i codzienność. (...) O pracy z Martą marzyłem od dawna. Stworzyliśmy nawet wspólne projekty, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ale się nie poddajemy. Cenię Martę, a ona mnie toleruje, więc to już dużo (śmiech). Wspólnie poprowadzimy program, więc będę mógł się chwalić, że pracuję z Martą. Ale też każde z nas będzie miało wiele odrębnych zadań, więc liczę, że się sobą nie zmęczymy.

