The Voice of Poland z nowym rekordem. Tylu widzów ogląda nowy sezon

Program The Voice of Poland w 2025 roku doczekał się 16. edycji. Okazuje się, że muzyczne show mimo upływu lat wciąż cieszy się ogromną popularnością. W mediach społecznościowych programu pojawił się wpis poświęcony temu, ile osób oglądało premierowy odcinek Przesłuchań w ciemno.
Klaudia Woźniak
Tagi:  tvp2 
the voice of poland tvp
Zdjęcie z planu programu The Voice of Poland fot. Waldemar Kompała, TVP
We wrześniu 2025 roku wystartowała 16. edycja programu The Voice of Poland, która tradycyjnie rozpoczęła się od Przesłuchań w ciemno. Jak wiadomo, to właśnie na tym etapie trenerzy (Michał Szpak, Kuba Badach, Margaret oraz Tomson i Baron) kompletują swoje drużyny. The Voice of Poland mimo upływu lat wciąż przyciąga wiele nieodkrytych jak dotąd talentów i niezmiennie wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. Doskonałym dowodem na to są aktualne wyniki oglądalności.

Tyle osób ogląda 16. edycję The Voice of Poland. Padł rekord

Producenci The Voice of Poland mają powody do radości. Padł nowy rekord oglądalności. Premierowy odcinek 16. edycji w sobotę 20 września 2025 roku obejrzało aż 1,5 miliona widzów. Jak można przeczytać w mediach społecznościowych programu:

Dzięki Wam poniedziałki są jeszcze lepsze! 🤩 Właśnie dotarła do nas wiadomość, że sobotni odcinek „The Voice of Poland” obejrzało 1,5 mln widzów! Z tygodnia na tydzień jest Was coraz więcej - i to jest najlepsza motywacja dla całej ekipy! ❤️ Przypomnijmy, że premierowe odcinki 16. edycji oglądało 1,3 mln widzów. Tydzień później ponad 1,4 mln… a teraz kolejny rekord tego sezonu! Dziękujemy i widzimy się w sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD. W niedzielę o 13:55 w TVP2 i TVP VOD śledźcie losy uczestników „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”!

Przypomnijmy, że po zakończeniu Przesłuchań w ciemno uczestnicy programu zmierzą się w Bitwach. Niewykluczone, że ten szczególnie emocjonujący etap wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie. 

Źródło: Instagram: @voiceofpoland

Klaudia Woźniak
