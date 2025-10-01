Tyle razy Claire Foy obejrzała Titanica. Zaskoczeni?

fot. Netflix / IMDb

Choć film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona miał swoją światową premierę w 1997 roku, do dziś uwielbiają go oglądać zarówno starsi, jak i młodsi widzowie. Jak wiadomo, niezwykle poruszający scenariusz tej nagrodzonej 11 Oscarami produkcji zainspirowała katastrofa brytyjskiego statku transatlantyckiego RMS Titanic, który zatonął po zderzeniu z górą lodową w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Film cieszy się uznaniem nie tylko ze względu na to, jak świetnie została zobrazowana historia tej katastrofy, ale też na to, jak wygląda wątek głównych bohaterów, czyli Jacka (Leonardo DiCaprio) i Rose (Kate Winslet). Okazuje się, że od grona osób, które przez długi czas nie mogły oderwać wzroku od tej fikcyjnej pary, należy aktorka Claire Foy (The Crown, Dobrzy nieznajomi, Pełnia życia).

Ile razy Claire Foy obejrzała Titanica?

Claire Foy zakończyła wyznaniem na temat Titanica, przyznając, że oglądała go 12 razy. Wyznała to pod koniec września 2025 roku na Festiwalu Filmowym w Zurychu, gdzie pojawiła się, aby odebrać nagrodę Golden Eye Award za swój najnowszy film H Is for Hawk (jego premiera została zaplanowana na 2025 rok). 41-latka wciela się w nim w Helen. Po niespodziewanej śmierci ojca bohaterka przygarnia jastrzębia, który pomaga jej poradzić sobie ze stratą. Wywiad na temat tej historii stał się dla Claire Foy idealną okazją do tego, aby wrócić wspomnieniami do czasów dzieciństwa i nastoletnich lat. To właśnie wtedy stałą się wielką fanką Titanica, a w szczególności Leonardo DiCaprio. Oto co wyznała:

Nie sądziłam, że dam radę. Ale jako najmłodsza z trójki dzieci, przyzwyczaiłam się do tego, że byłam ignorowana. Nie chciałam jednak, żeby cały czas tak było. Byłam bardzo głośna. Jako nastolatka, poszłam w przeciwnym kierunku. Unikałam wszystkiego, co wiązało się z tym, że zostanę przez kogoś zauważona. Uwielbiałam jednak filmy dramatyczne i teatr. Oglądałam Titanica 12 razy. W dużej mierze była to zasługa Leonardo DiCaprio.

Film Titanic jest obecnie dostępny do wypożyczenia na platformach Prime Video, Apple TV+, PREMIERY CANAL+ oraz w Playerze.

