Matthew McConaughey mógł zagrać Jacka w Titanicu. Dlatego go odrzucono
Titanic, czyli film Jamesa Camerona z 1997 roku, do dziś wzbudza znaczne zainteresowanie widzów. Z produkcją wiąże się wiele ciekawostek. Jedna z nich wyszła na jaw dopiero niedawno i dotyczy Matthew McConaughey'a. Już wiadomo, dlaczego aktor nie został obsadzony w roli Jacka.
Titanic z 1997 roku do dziś podbija serca widzów. Choć historia Rose i Jacka była emitowana w polskiej telewizji już niezliczoną ilość razy, wciąż wzrusza zarówno tych starszych, jak i młodszych widzów. Jest to jeden z wielu dowodów na to, że James Cameron tworząc zobrazowaną historię prawdziwej katastrofy z 1912 roku stanął na wysokości zadania. Reżyser dobrze przemyślał nie tylko scenografię, ale też członków obsady. Jak wiadomo, w głównych rolach wystąpili Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Choć większość widzów z pewnością nie wyobraża sobie, aby u boku Winslet zagrał inny aktor, okazuje się, że nie tylko DiCaprio miał szansę na tę rolę. James Cameron brał pod uwagę między innymi Matthew McConaughey'a (Detektyw, Interstellar). Wiadomo, z jakiego powodu ostatecznie z niego zrezygnował.
Dlaczego Matthew McConaughey nie otrzymał roli Jacka w Titanicu?
Nadchodząca książka pod tytułem The Bigger Picture: My Blockbuster Life & Lessons Learned Along the Way (premiera w USA 4 listopada 2025 roku) z pewnością przypadnie do gustu fanom Titanica. Jest to bowiem pamiętnik, który napisał zmarły w 2024 roku producent filmu - Jon Landau. W jednym z jego fragmentów, do którego dotarł portal Entertainment Weekly, wyznał on, że Matthew McConaughey niegdyś uczestniczył w przesłuchaniu z udziałem Kate Winslet. James Cameron szybko zdał sobie jednak sprawę, że aktor nie nadaje się do roli Jacka. Powodem był jego... charakterystyczny południowy akcent:
Sam Matthew McConaughey już w 2021 roku przyznał za to w podcaście Literally! With Rob Lowe, że brał udział w przesłuchaniu do roli Jacka:
Poza aktorem do roli Jacka byli brani pod uwagę również River Phoenix oraz Johnny Depp. Inne ciekawostki na temat filmu Titanic znajdziecie poniżej: