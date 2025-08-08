Matthew McConaughey mógł zagrać Jacka w Titanicu. Dlatego go odrzucono

fot. 20th Century Studios / IMDb

Titanic z 1997 roku do dziś podbija serca widzów. Choć historia Rose i Jacka była emitowana w polskiej telewizji już niezliczoną ilość razy, wciąż wzrusza zarówno tych starszych, jak i młodszych widzów. Jest to jeden z wielu dowodów na to, że James Cameron tworząc zobrazowaną historię prawdziwej katastrofy z 1912 roku stanął na wysokości zadania. Reżyser dobrze przemyślał nie tylko scenografię, ale też członków obsady. Jak wiadomo, w głównych rolach wystąpili Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Choć większość widzów z pewnością nie wyobraża sobie, aby u boku Winslet zagrał inny aktor, okazuje się, że nie tylko DiCaprio miał szansę na tę rolę. James Cameron brał pod uwagę między innymi Matthew McConaughey'a (Detektyw, Interstellar). Wiadomo, z jakiego powodu ostatecznie z niego zrezygnował.

Dlaczego Matthew McConaughey nie otrzymał roli Jacka w Titanicu?

Nadchodząca książka pod tytułem The Bigger Picture: My Blockbuster Life & Lessons Learned Along the Way (premiera w USA 4 listopada 2025 roku) z pewnością przypadnie do gustu fanom Titanica. Jest to bowiem pamiętnik, który napisał zmarły w 2024 roku producent filmu - Jon Landau. W jednym z jego fragmentów, do którego dotarł portal Entertainment Weekly, wyznał on, że Matthew McConaughey niegdyś uczestniczył w przesłuchaniu z udziałem Kate Winslet. James Cameron szybko zdał sobie jednak sprawę, że aktor nie nadaje się do roli Jacka. Powodem był jego... charakterystyczny południowy akcent:

Zaprosiliśmy go [Matthew] do nakręcenia sceny z Kate [Winslet]. Chemię też należy sprawdzić - nie tylko to, jak ludzie wyglądają na filmie, ale także to, jak wchodzą ze sobą w interakcje. Matthew zagrał tę scenę z przeciągłym akcentem. ''Świetnie'' powiedział Jim [Cameron]. ''A teraz spróbujmy inaczej''. Matthew odparł: ''Nie. To brzmiało całkiem nieźle. Dzięki''. Powiedzmy, że to był koniec przygody McConaugheya.

Sam Matthew McConaughey już w 2021 roku przyznał za to w podcaście Literally! With Rob Lowe, że brał udział w przesłuchaniu do roli Jacka:

Byłem na przesłuchaniu z udziałem Kate Winslet. Nagrali nas, także miałem dobre przeczucie, bo wyglądało to jak test ekranowy. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, powiedzieli mi, że poszło świetnie. Naprawdę wierzyłem, że coś z tego będzie. Latami krążyły plotki, że nie przyjąłem oferty, ale nie jest to prawda.

