placeholder
Reklama
placeholder

Matthew McConaughey mógł zagrać Jacka w Titanicu. Dlatego go odrzucono

Titanic, czyli film Jamesa Camerona z 1997 roku, do dziś wzbudza znaczne zainteresowanie widzów. Z produkcją wiąże się wiele ciekawostek. Jedna z nich wyszła na jaw dopiero niedawno i dotyczy Matthew McConaughey'a​. Już wiadomo, dlaczego aktor nie został obsadzony w roli Jacka.
Autopromocja
tpb-vod

Titanic, czyli film Jamesa Camerona z 1997 roku, do dziś wzbudza znaczne zainteresowanie widzów. Z produkcją wiąże się wiele ciekawostek. Jedna z nich wyszła na jaw dopiero niedawno i dotyczy Matthew McConaughey'a​. Już wiadomo, dlaczego aktor nie został obsadzony w roli Jacka.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Titanic 
matthew mcconaughey
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Titanic 
matthew mcconaughey
Matthew McConaughey i Leonardo DiCaprio fot. 20th Century Studios / IMDb
Reklama

Titanic z 1997 roku do dziś podbija serca widzów. Choć historia Rose i Jacka była emitowana w polskiej telewizji już niezliczoną ilość razy, wciąż wzrusza zarówno tych starszych, jak i młodszych widzów. Jest to jeden z wielu dowodów na to, że James Cameron tworząc zobrazowaną historię prawdziwej katastrofy z 1912 roku stanął na wysokości zadania. Reżyser dobrze przemyślał nie tylko scenografię, ale też członków obsady. Jak wiadomo, w głównych rolach wystąpili Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Choć większość widzów z pewnością nie wyobraża sobie, aby u boku Winslet zagrał inny aktor, okazuje się, że nie tylko DiCaprio miał szansę na tę rolę. James Cameron brał pod uwagę między innymi Matthew McConaughey'a (Detektyw, Interstellar). Wiadomo, z jakiego powodu ostatecznie z niego zrezygnował. 

Dlaczego Matthew McConaughey nie otrzymał roli Jacka w Titanicu?

Nadchodząca książka pod tytułem The Bigger Picture: My Blockbuster Life & Lessons Learned Along the Way (premiera w USA 4 listopada 2025 roku) z pewnością przypadnie do gustu fanom Titanica. Jest to bowiem pamiętnik, który napisał zmarły w 2024 roku producent filmu - Jon Landau. W jednym z jego fragmentów, do którego dotarł portal Entertainment Weekly, wyznał on, że Matthew McConaughey niegdyś uczestniczył w przesłuchaniu z udziałem Kate Winslet. James Cameron szybko zdał sobie jednak sprawę, że aktor nie nadaje się do roli Jacka. Powodem był jego... charakterystyczny południowy akcent:

Zaprosiliśmy go [Matthew] do nakręcenia sceny z Kate [Winslet]. Chemię też należy sprawdzić  - nie tylko to, jak ludzie wyglądają na filmie, ale także to, jak wchodzą ze sobą w interakcje. Matthew zagrał tę scenę z przeciągłym akcentem. ''Świetnie'' powiedział Jim [Cameron]. ''A teraz spróbujmy inaczej''. Matthew odparł: ''Nie. To brzmiało całkiem nieźle. Dzięki''. Powiedzmy, że to był koniec przygody McConaugheya.

Zobacz także:

Titanic
-

Obsada Titanica kiedyś i dziś. Te prace są jak podróż w czasie

Titanic
-

Nie uwierzycie, jak nakręcili TĘ scenę z Titanica. Kate Winslet: "Ciężko to przyznać"

Sam Matthew McConaughey już w 2021 roku przyznał za to w podcaście Literally! With Rob Lowe, że brał udział w przesłuchaniu do roli Jacka:

Byłem na przesłuchaniu z udziałem Kate Winslet. Nagrali nas, także miałem dobre przeczucie, bo wyglądało to jak test ekranowy. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, powiedzieli mi, że poszło świetnie. Naprawdę wierzyłem, że coś z tego będzie. Latami krążyły plotki, że nie przyjąłem oferty, ale nie jest to prawda. 

Poza aktorem do roli Jacka byli brani pod uwagę również River Phoenix oraz Johnny Depp. Inne ciekawostki na temat filmu Titanic znajdziecie poniżej:

arrow-left fot. Paramount Pictures arrow-right

 

Źródło: Entertainment Weekly / Literally! With Rob Lowe

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Avatar 3 - James Cameron
-

Dlaczego James Cameron poświęcił się serii Avatar? Nie chodzi o pieniądze

2 16. Terminator 2: Dzień sądu (1991)
-

Apokalipsa rodem z Terminatora nadal możliwa? James Cameron wskazał też dwa inne zagrożenia

3 7. Wolf (Obcy kontra Predator 2)
-

Co dalej z Obcy kontra Predator? Twórca nowego serialu porównał sytuację do MCU

4 Franz Kafka
-

Nowy zwiastun filmu Agnieszki Holland. Fascynujący portret Franza Kafki

5 Rey Skywalker
-
Plotka

Star Wars dostaną swoje Avengers: Koniec gry? Film z Rey to dopiero początek

6 Spider-Man: Brand New Day
-

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – nowy wygląd Petera i zamieszanie wokół MJ

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

6

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

7

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

8

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

9

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

10

Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV