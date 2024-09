Nie uwierzycie, jak nakręcili TĘ scenę z Titanica. Kate Winslet: "Ciężko to przyznać"

20th Century Fox//Paramount

Reklama

Ostatnio Kate Winslet pojawiła się w Happy Sad Confused, gdzie porozmawiała z dziennikarzem Joshem Horowitzem m.in. o Titanicu. Okazuje się, że kręcenie ikonicznej sceny z drzwiami było jeszcze bardziej niezręczne, niż mogłoby się wydawać. Sekwencja była kręcona w specjalnym zbiorniku, gdzie woda sięgała aż do pasa.

James Cameron - Po pierwsze, ciągle chciało mi się sikać, więc regularnie wstawałam, schodziłam z tych drzwi, podchodziłam na koniec zbiornika, podnosiłam nogę i wychodziłam za potrzebą, a potem wracałam i znów wspinałam się na te drzwi. Okropnie się do tego przyznać... Obawiam się, że Leo klęczał w tym zbiorniku. Pewniedo mnie zadzwoni z pytaniem, czemu ja o tym mówię.

fot. Paramount/20th Century Fox

Co więcej, woda w zbiorniku powodowała nieustanne odgłosy, co wymusiło dodanie w postprodukcji ADR. Nagrano płytkie oddychanie aktorów czy wołanie Jacka przez Rose, a następnie wklejono te dźwięki do nakręconego wcześniej materiału. Horowitz zażartował, że z pewnością Leonardo DiCaprio ma PTSD po tylu latach pytania o kulisy tej sceny. Na to Winslet odparła:

- On najpewniej ma PTSD w związku z całym filmem.

Titanic jest dostępny w ofercie abonamentowej Netfliksa oraz Disney+. Można go również wypożyczyć na Playerze, Amazon Prime Video i Canal+.

Pełen występ aktorki możecie obejrzeć w poniższym klipie:

Zobacz także:

Titanic - ciekawostki o filmie

Te fakty odnośnie filmu Titanic warto znać. Zachęcamy do zapoznania się z naszą galerią.