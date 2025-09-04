placeholder
Tomson to wokalista Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

Tomson od lat jest jednym z trenerów w programie The Voice of Poland. Wcześniej dał się poznać jako wokalista zespołu Afromental. Co warto o nim wiedzieć?
Klaudia Woźniak
Tagi:  tomson 
the voice of poland
Tomson w programie The Voice of Poland fot. materiały prasowe
Tomson, a właściwie Tomasz Lach, jest wokalistą, beatboxerem oraz autorem tekstów. Fani muzyka mogą kojarzyć go nie tylko z zespołu Afromental, ale też programie The Voice of Poland, w którm jest jednym z trenerów. Muzyk ma na swoim koncie nie tylko liczne sukcesy swojego zespołu, ale też współprace z wieloma polskimi artystami. Co warto wiedzieć o Tomsonie?

Ile lat i wzrostu ma Tomson?

Tomasz Lach urodził się 3 lipca 1983 w Elblągu. W 2025 roku skończy 42 lata. Tomson ma około 170 cm wzrostu.

Czy Tomson jest w związku?

Nie wiadomo, czy Tomson jest w związku. Muzyk nie ujawnia w mediach szczegółów na temat swojego życia prywatnego. 

Czy Tomson ma dzieci?

Tomson nie ma dzieci.

Czy Tomson ma rodzeństwo?

Tomson ma starszą siostrę o imieniu Patrycja, która również zajmuje się muzyką. Kobieta jest absolwentką Wydziału Instrumentalnego (kierunek skrzypce) Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po studiach otworzyła własne studio nagraniowe. 

Tomson jest członkiem zespołu Afromental

Tomson jest wokalistą zespołu Aftomental, który powstał w 2004 roku. Jego członkami są także  Wojciech ''Łozo'' Łozowski, Aleksander Baron znany jako ''Baron'', Bartosz ''Śniady'' Śniadecki, Wojciech ''Lajan'' Witczak, Tomasz Torres i Grzegorz ''Dziamas'' Dziamka. Afromental dotychczas wydał następujące albumy: The Breakthru, Mental House, 5Playing with Pop i The B.O.M.B. Dwa ostatnie albumy otrzymały status złotej płyty. Poza tym zespół został laureatem między innymi statuetki European Border Breakers Awards 2007 oraz nagrody MTV Europe Music Awards w kategorii: ''najlepszy polski wykonawca''. Ponadto, Afromental w 2007 roku wygrał pierwszą edycję „Coke Live Fresh Noise”, czyli ogólnopolskiego konkursu dla producentów muzycznych. 

Poza zespołem Afromental Tomson miał okazję wystąpić na płytach innych polskich wykonawców. Muzyk współpracował między innymi z Łukaszem Mrozem, znanym jako Mrozu, Bezczelem, czy zespołami Enej i EastWest Rockers.

Tomson jest trenerem w The Voice

Tomson jest jednym z trenerów w programie The Voice of Poland i występuje w duecie wraz ze swoim kolegą z zespołu, Aleksandrem Baronem. .

Tomson - Instagram

Tomson prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @tomsoniziofficial. 

Tomson - piosenki

Poniżej znajdziecie najpopularniejsze piosenki zespołu Afromental, którego wokalistą jest Tomson:

Aftomental - Radio Song

Afromental - Pray 4 Love

Afromental - Zaufaj

Afromental - Rollin' With You

Afromental - Odpowiedz

Afromental - Rock&Rollin' Love

Źródło: YouTube: Afromental Official YouTube Channel

Klaudia Woźniak
placeholder

