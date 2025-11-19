Reklama
Top Model 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Wielki finał 14. edycji programu Top Model już za nami. Kto tym razem wygrał główną nagrodę w najpopularniejszym modowym show w Polsce?
Ania Szczudlińska
Tagi:  top model 
fot. materiały prasowe TVN
Na początku września 2025 roku wystartowała 14. edycja programu Top Model. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński po raz kolejny wybrali finałową czternastkę, która zamieszkała w domu modelek. Mieszkańcy wykonywali zadania związane z modelingiem. Mieli okazję nie tylko brać udział w sesjach zdjęciowych, ale też zaprezentować swoje umiejętności aktorskie między innymi na planie spotów reklamowych. W każdym z odcinków uczestnik lub uczestniczka, którzy zdaniem jury wykonali dane zadanie najgorzej, musieli pożegnać się z programem. Do wielkiego finału, który miał miejsce w środę 19 listopada 2025 roku, trafiły cztery osoby. Kto wygrał 14. edycję programu Top Model?

Top Model 14: kto znalazł się w finale?

W finale 14. edycji programu Top Model o główną nagrodę walczyli:

  • Emilia Weltrowska
  • Mateusz Król
  • Eva Pietruk
  • Michał Kot

Top Model 14: kto wygrał program?

Decyzją widzów, 14. edycję Top Model wygrał Michał Kot. Uczestnik otrzymał czek na 200 tysięcy złotych oraz kontrakt z agencją modelingową. Ponadto zdjęcie zwycięzcy znajdzie się na okładce nadchodzącego numeru magazynu Glamour. 

Oto które miejsca zajęli pozostali finaliści:

    • 2. miejsce: Mateusz Król
    • 3. miejsce: Emilia Weltrowska
    • 4. miejsce: Eva Pietruk

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
