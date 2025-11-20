fot. materiały prasowe

Finał 14. Edycji Top Model miał miejsce w środę 19 listopada 2025 roku. Decyzją widzów tę odsłonę najpopularniejszego modowego show w Polsce wygrał Michał Kot. 37-latek otrzymał czek na 200 tysięcy złotych oraz kontrakt z agencją modelingową. Ponadto jego zdjęcie znajdzie się na okładce nadchodzącego numeru magazynu Glamour. Michał Kot od początku swojego udziału w programie nie ukrywał, że ma za sobą trudną przeszłość. Podczas castingu przyznał, że niegdyś nie stronił od całonocnych imprez i różnego rodzaju używek.

Michał Kot szczerze o swojej przeszłości

Michał Kot miał okazję opowiedzieć o swojej przeszłości w materiale z Top Model. Przyznał w nim między innymi, że niegdyś zdarzyło mu się nie spać trzy doby, co mogło skończyć się dla niego tragicznie:

Kiedyś było niezdrowo, było tak, że swoje emocje zapijałem albo urządzałem w nosie zimowe igrzyska. Myślałem, że jest fajnie, bo się pobawiłem w weekend. Później, zanim doszedłem do siebie, już była środa, a w czwartek już się nakręcałem na piątek i jeszcze sobie musiałem dokopać dół, jeszcze niżej zejść, potracić jedną pracę, drugą pracę, dziewczyny, miłości i tak mi leciały lata. Przestraszyłem się, ponieważ nie spałem trzy doby i się przestraszyłem, że za chwilę zejdę.

Michałowi Kotowi na szczęście udało się wygrać walkę z nałogiem, w dużej mierze dzięki terapii. 37-latek wytatuował sobie nawet modlitwę o pogodę ducha, która jest odmawiana przez Anonimowych Alkoholików. 14 marca 2023 roku Michał Kot opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które podpisał:

Zrobiłem to selfie dokładnie 1460 dni od momentu, kiedy ostatni raz przez mój przełyk przeleciał alkohol, dokładnie 4 lata od dnia w którym moje nozdrza i płuca odwiedziły substancje psychoaktywne. Decyzja o podjęciu terapii, dojrzewała we mnie latami (...).

Michał Kot jest znany nie tylko z Top Model

Warto wspomnieć, że Michał Kot przed zgłoszeniem się do Top Model miał okazję nie tylko wziąć udział w licznych sesjach zdjęciowych i spotach reklamowych, ale też teledyskach. W 2021 roku wystąpił między innymi w klipie Dawida Kwiatkowskiego do piosenki Bez ciebie, który doczekał się już ponad 33 milionów wyświetleń na YouTubie. Na planie towarzyszył mu nie tylko sam wokalista, ale też blogerka Maffasion, która zagrała jego ukochaną. Teledysk możecie zobaczyć poniżej: