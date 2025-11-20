Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Michał Kot wygrał Top Model. Ma za sobą trudną przeszłość

Za nami wielki finał 14. edycji programu Top Model. Do grona zwycięzców najpopularniejszego modowego show w Polsce​ dołączył Michał Kot. Uczestnik od początku swojej przygody w programie nie ukrywał, że ma za sobą trudną przeszłość. Co warto wiedzieć o Michale Kocie?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  michał kot 
top model
Michał Kot w programie Top Model fot. materiały prasowe
Reklama

Finał 14. Edycji Top Model miał miejsce w środę 19 listopada 2025 roku. Decyzją widzów tę odsłonę najpopularniejszego modowego show w Polsce wygrał Michał Kot. 37-latek otrzymał czek na 200 tysięcy złotych oraz kontrakt z agencją modelingową. Ponadto jego zdjęcie znajdzie się na okładce nadchodzącego numeru magazynu Glamour. Michał Kot od początku swojego udziału w programie nie ukrywał, że ma za sobą trudną przeszłość. Podczas castingu przyznał, że niegdyś nie stronił od całonocnych imprez i różnego rodzaju używek.

Michał Kot szczerze o swojej przeszłości

Michał Kot miał okazję opowiedzieć o swojej przeszłości w materiale z Top Model. Przyznał w nim między innymi, że niegdyś zdarzyło mu się nie spać trzy doby, co mogło skończyć się dla niego tragicznie:

Kiedyś było niezdrowo, było tak, że swoje emocje zapijałem albo urządzałem w nosie zimowe igrzyska. Myślałem, że jest fajnie, bo się pobawiłem w weekend. Później, zanim doszedłem do siebie, już była środa, a w czwartek już się nakręcałem na piątek i jeszcze sobie musiałem dokopać dół, jeszcze niżej zejść, potracić jedną pracę, drugą pracę, dziewczyny, miłości i tak mi leciały lata. Przestraszyłem się, ponieważ nie spałem trzy doby i się przestraszyłem, że za chwilę zejdę.

Michałowi Kotowi na szczęście udało się wygrać walkę z nałogiem, w dużej mierze dzięki terapii. 37-latek wytatuował sobie nawet modlitwę o pogodę ducha, która jest odmawiana przez Anonimowych Alkoholików. 14 marca 2023 roku Michał Kot opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które podpisał:

Zrobiłem to selfie dokładnie 1460 dni od momentu, kiedy ostatni raz przez mój przełyk przeleciał alkohol, dokładnie 4 lata od dnia w którym moje nozdrza i płuca odwiedziły substancje psychoaktywne. Decyzja o podjęciu terapii, dojrzewała we mnie latami (...).

Michał Kot jest znany nie tylko z Top Model

Warto wspomnieć, że Michał Kot przed zgłoszeniem się do Top Model miał okazję nie tylko wziąć udział w licznych sesjach zdjęciowych i spotach reklamowych, ale też teledyskach. W 2021 roku wystąpił między innymi w klipie Dawida Kwiatkowskiego do piosenki Bez ciebie, który doczekał się już ponad 33 milionów wyświetleń na YouTubie. Na planie towarzyszył mu nie tylko sam wokalista, ale też blogerka Maffasion, która zagrała jego ukochaną. Teledysk możecie zobaczyć poniżej:

 

Źródło: Instagram: @kotmichal_

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  michał kot 
top model
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

5,2

2010
Oglądaj TERAZ Top Model Reality show

Najnowsze

1 K-popowe łowczynie demonów
-

Piosenki z hitu Netflixa zakazane w szkole. Powodem zranione uczucia religijne

2 Kino sala
-

Nie lubicie oglądać reklam i zwiastunów w kinie? Zaradzi temu aplikacja

3 Joey 2004 spin-off Przyjaciele
-

Zapomniany spin-off hitu Przyjaciele po latach doczekał się finału. Można go obejrzeć za darmo

4 J.K. Rowling
-

Harry Potter - J.K. Rowling odwiedziła plan serialu. Była inspekcja prac!

5 Sisu: Droga do zemsty
-

Sisu: Droga do zemsty - recenzje krytyków. Fińska rozwałka nadal zachwyca

6 HBO Max listopad
-

HBO Max - nowości na 16-30 listopada 2025. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV