Twoja Twarz Brzmi Znajomo: zwycięzcy edycji. Kto dotychczas wygrał program?

Za sprawą programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo widzowie od lat są świadkami, jak gwiazdy przechodzą niesamowite metamorfozy, zamieniając się w polskich oraz zagranicznych artystów sceny muzycznej.​ Kto zwyciężył wszystkie dotychczasowe edycje programu?
TTBZ fot. polsat.pl / youtube: Twoja Twarz Brzmi Znajomo
W jesiennej ramówce Polsatu nie zabrakło popularnego programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Emitowane od 2014 roku show dotychczas doczekało się 22. edycji. W każdej z nich widzowie byli świadkami, jak znani artyści z pomocą doświadczonych charakteryzatorów przechodzą niesamowite metamorfozy, zamieniając się w polskie oraz zagraniczne gwiazdy sceny muzycznej. Zadaniem uczestników jest odwzorowanie danego występu w taki sposób, aby jak najbardziej przypominał oryginał. Kto poradził sobie z tym zadaniem najlepiej w każdej edycji i dotychczas zwyciężył w programie?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: kto wygrał dotychczasowe edycje programu?

W dotychczasowych finałowych odcinkach programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo brało udział czterech najlepszych uczestników z każdej edycji. Poza czekiem o wartości 100 tysięcy złotych (które trafiały na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny) finaliści otrzymywali również statuetki na wzór odlewu swojego wizerunku. Żelazna Twarz trafiała do zdobywcy 4. miejsca, Brązowa Twarz do osoby, która zajęła 3. miejsce, a Srebrna Twarz do zdobywcy 2. miejsca. Z kolei w ręce zwycięzcy trafiała Złota Twarz. 

Warto wspomnieć, że niektórzy z dotychczasowych zwycięzców Twoja Twarz Brzmi Znajomo po udziale w programie mogli przekonać się, jak ten wygląda z perspektywy jurora. Uczestników do tej pory mieli okazję oceniać Katarzyna Skrzynecka (od 2. do 17. edycji), Bartek Kasprzykowski (od 5. do 8. edycji), Kacper Kuszewski (od 9. do 14. edycji), Adam Strycharczuk (od 13. do 14. edycji) oraz Robert Janowski, który dołączył do jury w 17. edycji i pożegnał się z programem po 20. edycji. Jubileuszowa odsłona programu występowała pod hasłem Najlepsi! i uczestniczyli w niej zwycięzcy oraz finalistka poprzednich odsłon.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: zwycięzcy edycji 1-21

Poniżej znajdziecie uczestników, którzy zwyciężyli program Twoja Twarz Brzmi Znajomo od 1. do 21. edycji:

Źródło: Polsat

