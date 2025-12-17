fot. materiały prasowe

Reklama

Amerykańska telewizja CBS opublikowała pierwszy pełny zwiastun serialu CIA, który należy do franczyzy FBI. W głównych rolach mamy agentów z dwóch agencji: agenta CIA gra Tom Ellis (znany z hitu Lucyfer), a w pracownika FBI wciela się Gehlfuss. Postacie Harta Hoxtona i Billa Goodmana muszą nauczyć się współpracy między agencjami, aby chronić Nowy Jork przed różnymi zagrożeniami.

CIA - zwiastun serialu

CIA - co wiemy o serialu?

W obsadzie są także Necar Zadegan (szefowa placówki CIA) oraz Natalee Linez, która wciela się w analityczkę.

Pierwotnie pilot serialu miał być odcinkiem FBI, by przedstawić widzom i fanom nowych bohaterów, ale plany uległy zmianie. Powodem były różne opóźnienia spowodowane nagłymi zmianami w obsadzie, które zmusiły twórców do poszukania nowych aktorów. Innymi słowy, prace na planie odcinka znacznie się opóźniły, więc zdecydowano się od razu zamówić realizację całego sezonu.

CIA - premiera serialu w USA odbędzie się 23 lutego 2026 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie będzie można ten serial oglądać w Polsce.