Pełny zwiastun Greenland 2 pokazuje, jak z apokaliptycznego science fiction o końcu świata można przeobrazić rzeczywistość w postapokaliptyczny thriller. Gerard Butler powraca w głównej roli, a towarzyszy mu ponownie Morena Baccarin.

Greenland 2 - zwiastun

Greenland 2 - opis fabuły

Historia rozgrywa się pięć lat po tym, jak uderzenie komety zniszczyło większość powierzchni Ziemi. John Garrity (Gerard Butler) wraz z żoną Allison (Morena Baccarin) oraz synem (Roman Griffin Davis) stają w obliczu kolejnego destrukcyjnego zagrożenia – deszczu komet wlatujących w ziemską atmosferę. Po trudnym czasie spędzonym w bunkrze decydują się wyjść na zewnątrz i wyruszyć do Europy w poszukiwaniu nowego domu.

W obsadzie są także Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg oraz William Abadie. Ric Roman Waugh wyreżyserował film na podstawie scenariusza Chrisa Sparlinga i Mitchella LaFortune’a.

Greenland 2 – premiera w kinach w Polsce w styczniu 2026 roku. Pierwsza część jest dostępna w Polsce na platformach streamingowych.