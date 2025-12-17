Jak idą prace nad The Elder Scrolls 6? Według Todda Howarda: powoli, ale stabilnie

fot. Bethesda

Stojący na czele Bethesda Game Studios Todd Howard po raz kolejny wypowiedział się na temat postępów prac nad od dawna niewidzianym The Elder Scrolls VI. W rozmowie z serwisem Game Informer przyznał, że prace nad grą nadal trwają i choć twórcy chcieliby, aby produkcja przebiegała szybciej, to dla studia najważniejsza pozostaje jakość. Dodał również, że obecnie większość zespołu pracuje właśnie nad TES VI.

Prace idą naprawdę dobrze. Większość studia pracuje nad „szóstką”, ale jesteśmy przyzwyczajeni do nakładających się na siebie projektów oraz długiego etapu preprodukcji. To proces i chcemy zrobić to jak najlepiej. Wszyscy chcielibyśmy, aby szło szybciej — albo nawet dużo szybciej — jednak jest to proces, który musi być odpowiednio dopracowany – wyjaśnił.

Na temat długiego oczekiwania na grę wypowiedział się również Emil Pagliarulo z Bethesdy. Zaznaczył on, że współczesne gry powstają latami, a ich premiery często są przekładane z uwagi na chęć zapewnienia jak najwyższej jakości, co w dłuższej perspektywie działa na korzyść graczy.

A czego tak naprawdę chcą fani? Czy chcą gry, która ukaże się zbyt wcześnie i nie spełni ich oczekiwań? Czy może wolą indyka, który odpowiednio długo siedzi w piekarniku, żeby po wyjęciu był naprawdę pyszny? Wydaje mi się, że właśnie tego ludzie oczekują. Dlatego zamierzamy poświęcić tyle czasu, ile będzie trzeba, aby gra była naprawdę świetna.

Przypominamy, że The Elder Scrolls 6 zapowiedziano w 2018 roku, wtedy też pojawił się pierwszy teaser. Od tej pory nie dostaliśmy żadnych nowych, konkretnych informacji czy materiałów.