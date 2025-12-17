Jak idą prace nad The Elder Scrolls 6? Według Todda Howarda: powoli, ale stabilnie

Stojący na czele Bethesda Game Studios Todd Howard po raz kolejny wypowiedział się na temat postępów prac nad od dawna niewidzianym The Elder Scrolls VI. W rozmowie z serwisem Game Informer przyznał, że prace nad grą nadal trwają i choć twórcy chcieliby, aby produkcja przebiegała szybciej, to dla studia najważniejsza pozostaje jakość. Dodał również, że obecnie większość zespołu pracuje właśnie nad TES VI.
Na temat długiego oczekiwania na grę wypowiedział się również Emil Pagliarulo z Bethesdy. Zaznaczył on, że współczesne gry powstają latami, a ich premiery często są przekładane z uwagi na chęć zapewnienia jak najwyższej jakości, co w dłuższej perspektywie działa na korzyść graczy.
Przypominamy, że The Elder Scrolls 6 zapowiedziano w 2018 roku, wtedy też pojawił się pierwszy teaser. Od tej pory nie dostaliśmy żadnych nowych, konkretnych informacji czy materiałów.
Źródło: gameinformer.com