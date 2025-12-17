Microsoft kończy wsparcie dla Forza Motorsport zaledwie po dwóch latach od premiery

Microsoft

Forza Motorsport przestanie otrzymywać nową zawartość – twórcy ogłosili zakończenie aktywnego rozwoju gry, mimo że od premiery minęły zaledwie dwa lata. Zespół odpowiedzialny za serię zapowiedział, że teraz skoncentruje swoje siły na Forza Horizon 6. Nowa część serii wyścigów z otwartym światem ma być osadzona w Japonii, a jej premierę zaplanowano na 2026 rok.

Deweloperzy poinformowali, że Forza Motorsport na Xbox Series oraz PC nie będzie już wzbogacana o nowe samochody, tory, funkcje ani regularne poprawki. Decyzja oznacza faktyczne zamknięcie cyklu rozwojowego najnowszej odsłony symulatora wyścigów, choć sama gra pozostanie nadal dostępna dla graczy.

Biorąc pod uwagę fakt, że FM ukazało się raptem dwa lata temu na rynku, Microsoft bardzo szybko podjął decyzję o zakończeniu wsparcia. Przykładowo konkurencyjne Gran Turismo 7, które zadebiutowało znacznie wcześniej, bo w 2022 roku, cały czas otrzymuje popremierowe wsparcie.